Veerle Vrindts: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Veerle Vrindts (33) doet er alles aan haar missie waar te maken: de wereldwijde productie en consumptie van dierlijke producten vóór 2040 halveren.

‘Ik zag mijn nominatie totaal niet aankomen en hoorde het grappig genoeg tijdens een interview met Omroep Flevoland. Zij vertelden mij dat ik op de lijst stond. Helaas kon ik niet bij de uitreiking zijn, omdat we op dat moment met onze internationale collega’s de strategie voor komend jaar aan het bepalen waren in Berlijn. Ik heb er wel een aantal leuke contacten via LinkedIn aan overgehouden.’

Hoe het begon…

‘Al jaren ben ik geobsedeerd door de vraag: hoe kan het dat aan de ene kant mensen van dieren houden, close zijn met hun huisdier, terwijl aan de andere kant dieren massaal gedood en opgegeten worden? Tijdens mijn studie sociale psychologie heb ik onderzoek gedaan naar wat we kunnen doen om het mensen makkelijker te maken meer plantaardig te eten. Om te laten zien hoe lekker en makkelijk vegan eten kan zijn, organiseerden we in 2011 een 100% plantaardig Food Festival. Daar schreven ruim vijfhonderd bezoekers zich in om een maand zonder vlees te proberen. Door de enthousiaste reacties besloten we onze stichting Viva Las Vega’s op te richten. En sinds 2018 ben ik CEO van ProVeg Nederland.’

Missie

‘Iemand kan nog zo graag vegan willen eten, maar als er in de supermarkt en horeca geen aanbod is, kan dat knap lastig zijn. Daarom werken we samen met retailers, producenten en de horeca om het aanbod te verbeteren. Ook moet in politieke keuzes de noodzaak van een plantaardiger voedselsysteem worden ingezien. We kijken waar mensen en bedrijven nog obstakels zien en vervolgens helpen wij om het ze makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door kennis te delen en medische professionals te informeren over de meest recente onderzoeken op het gebied van plantaardig eten. De missie van ProVeg Nederland is de wereldwijde productie en consumptie van dierlijke producten te halveren vóór 2040.’

Bijzondere reacties

‘Als ik me even down voel, helpt het altijd om de reacties te lezen van deelnemers van de VeggieChallenge. Het heeft zo veel mensen de ogen geopend. Het contact met onze vrijwilligers is voor mij ook heel bijzonder. Een gemengd gezelschap van zowel flexitariërs als vega’s. Soms zijn ze de enigen in hun omgeving die bewust met plantaardig eten bezig zijn en zich daardoor vaak eenzaam voelen. Gelukkig vindt iedereen bij ProVeg gelijkgestemden bij wie je niet steeds uit hoeft te leggen waarom je geen dieren eet.’

‘Van officemanager tot directeur: bij ons verdient iedereen precies hetzelfde’

Werkweek

‘Mijn week is zeer gevarieerd. Al onze vaste teamleden hebben de leiding over hun eigen projecten en ik spring vooral bij om tips en feedback te geven. Het ene moment denk ik mee over spelelementen in onze gratis Veggie Challenge App, het volgende moment bespreek ik de strategie voor onze Escaperoom-gastles waarmee we scholieren en studenten uitdagen om met plantaardige eiwitten de wereld te redden.’

Privé-werkbalans

‘Vroeger kon ik weleens vijftig tot zestig uur in de week werken. Nu probeer ik mijn ideale werkweek van 36 uur na te streven. In de afgelopen periode was het ook niet mogelijk meer uren te maken, doordat we samen met onze zesjarige dochter thuis zaten. Dat was meteen een mooie les in delegeren en prioriteiten stellen. Om te ontspannen wandel, fiets en zwem ik veel. In het weekend neem ik uitgebreid de tijd om – uiteraard – plantaardig te koken.’

Internationaal

‘Sinds 2018 hebben we samen met organisaties uit Duitsland, Zuid-Afrika, Engeland, Polen, Spanje en inmiddels ook China, de VS, India en België de efficiënte stap genomen om onder de naam ProVeg verder te gaan. Het was een moeilijke keuze om van onze naam afscheid te nemen. Maar de impact die we willen maken, is belangrijker. Want als je ver wil komen, ga je samen, als je snel wil gaan, ga je alleen. Zo hebben we onze challenge, waarvan iedere vrijdag weer een nieuwe groep start, inmiddels in vijf talen uitgegeven en doen er deelnemers uit meer dan dertig landen mee. Hierdoor staat de teller inmiddels op 250.000 deelnemers. Dat hadden we nooit durven dromen.’

Belangrijke les

‘Ik leer nog altijd om me beter te focussen. Als creatief zie ik overal kansen. Tegelijkertijd merk ik dat je al snel te breed denkt als je de wereld wil veranderen. Je bereikt het beste resultaat als je één doel opstelt, en niet alles tegelijk probeert te doen.’

Rolmodel

‘Tobias Leenaert die het boek How to create a vegan world heeft geschreven en al twintig jaar actief is in België. Door gesprekken met Tobias over zijn aanpak – minder met het wijzende vingertje, maar meer pragmatisch – kwamen we op het idee het hier ook zo te doen.’

Onderhandelen

‘Ik ben helemaal niet zakelijk ingesteld, heb ook geen ambities om rijk te worden. Bij ons verdient iedereen precies hetzelfde, of je nou de directeur of de officemanager bent. De ene baan is niet belangrijker dan de andere.’

Grote droom

‘Voor veldwerk ben ik een keer in een vegan eco village in India geweest, en ooit hoop ik zoiets ook in Nederland te kunnen starten. Het is een dorp waarin je met verschillende gezinnen ieder in een eigen huisje woont. Met een vegan lunchroom en een gemeenschappelijk paviljoen waar je samen kunt koken met spullen uit de eigen tuin.’

Tekst: Kim Buitenhuis

