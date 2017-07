VIVA400-vrouw Lara de Graaf: ‘Ik doe alleen dingen waar ik zelf in geloof’

We hebben wat te vieren, want VIVA400 bestaat tien jaar. In deze eregalerij kijken we hoe het gaat met de winnaars uit de afgelopen jaren. Deze keer: Lara de Graaf, eigenaar van modemerk Ydence.

Vijf jaar geleden startte Lara (27) op opvallend jonge leeftijd het modemerk Ydence. Dankzij haar snelle succes won ze in 2013 de VIVA400-award in de categorie mode. Haar bedrijf groeit nog steeds. Geheim van de smid? ‘Geduld hebben. Je mag best ambitieus zijn, maar je moet nooit te snel willen scoren.

Tekst: Kim Buitenhuis

Wat heeft de VIVA400-award jou gebracht?

‘Extra erkenning en waardering voor mijn harde werk. Ik kreeg van vrienden en familie al te horen dat ik goed bezig was, maar op het moment dat een vakjury je ‘een meid met ballen noemt die op jonge leeftijd veel lef heeft en een mooie prestatie levert’ is dat een enorme boost voor je zelfvertrouwen. In de top vijf staan vond ik trouwens al een eer. Het idee dat er zo veel mensen op je hebben gestemd, is heel bijzonder.’

Waar sta je nu met Ydence?

‘We zijn gegroeid tot een sterk merk met een duidelijke positionering en sterke branding. Omdat we ons richten op vrouwen van 18 tot 40 jaar, bedienen we een grote markt. Tegelijkertijd blijft duidelijk waar Ydence voor staat door de herkenbare, vrouwelijke designs in een mix van tijdloze en hippe items. In onze campagnebeelden en lookbooks komt dat duidelijk terug. Daarmee laten we echt zien wie we zijn, en maken we verschil in de overvolle Nederlandse modemarkt.

In het begin deed je alles zelf: van sales tot design. Hoe is dat nu?

‘Ik heb mijn salesteam uitgebreid en mensen aangenomen die de webshop managen en het versturen van pakketjes regelen. Toch zal ik sommige dingen altijd zelf blijven doen. Het contact met klanten bijvoorbeeld. Zo blijf ik goed op de hoogte van wat wel en niet werkt en kan ik daar direct op inspelen. Dat geldt ook voor het ontwerpen van de collecties. Op die manier kan ik niet alleen mijn creativiteit kwijt, maar is Ydence ook een merk met een eigen gezicht. Ik heb een keer de fout gemaakt om bij het ontwerpen meer naar anderen te luisteren. Daardoor raakte ik niet alleen mezelf maar ook het merk kwijt. Sinds ik weer alleen op mijn eigen stijl en ideeën afga, maakt Ydence een nog grotere groei door.’

Wat is jouw kracht?

‘Dat ik mijn eigen koers vaar. Ik ben eigenwijs, doe alleen dingen waar ik zelf in geloof. Al ben ik ook weer niet zo eigenwijs dat ik alleen maar naar mezelf luister. In de modewereld is het bijvoorbeeld normaal dat de wintercollecties al in de zomer in de winkels hangen. Maar de winkeliers die ik spreek, vinden dat helemaal niet fijn, omdat winterjassen vaak pas in de sale in januari worden verkocht. En dus al helemaal niet in juli. Ik ben niet bang om tegen die trend in te gaan, en luister graag naar mijn klanten. Mijn wintercollectie krijgen ze dus pas na de zomer. Daar zijn ze blij mee. Daar prees de VIVA400-jury me vier jaar geleden ook al voor: dat ik in plaats van een webshop te starten me op de retailmarkt richtte en zo tegen de trend van het moment in ging.’

Welke dromen hoop je met Ydence waar te maken?

‘Ik wil mijn merk behalve in Nederland en België in nog meer Europese landen verkopen. We zijn momenteel met verschillende partijen aan het praten. Verder hoop ik mijn collectie over een paar jaar uit te breiden met schoenen, tassen en sieraden. En het lijkt me fantastisch om een conceptstore te openen. Ik ben druk bezig om het Ydence-imperium verder uit te bouwen. Niet te snel, ik heb alle tijd.’

Wat is de beste tip die je andere VIVA400-vrouwen kunt geven?

‘Je moet nooit te snel willen scoren. Dan gaat het fout. Met ambitieus zijn is niets mis, maar verwacht niet dat je binnen een jaar al winstgevend bent. Ik zie dit bij veel startende ondernemers in mijn eigen netwerk en probeer hen hier ook altijd voor te behoeden. In het begin wil je van alles proberen, testen wat wel en niet werkt. Met een investeringspotje lijkt het vaak alsof je daar ook genoeg geld voor hebt. Er zijn zo veel modemerken die het niet redden. Dat komt omdat het erg moeilijk is om financiële stabiliteit te vinden. Zo kun je het eerste jaar natuurlijk proberen zo veel mogelijk verkooppunten te realiseren, maar vergeet niet dat daar een prijskaartje aan hangt. Je hebt dan namelijk niet alleen personeel nodig, maar ook voorfinanciering voor de productie van de collecties. Het is beter om het rustig op te bouwen en geduld te hebben voordat je echt groot en succesvol wordt. Gelukkig heb ik die les op tijd geleerd.