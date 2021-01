VIVA400- vrouw Mandy: ‘In afwachting van die promotie wist ik: dit is het niet’

Na twee jaar op het LinkedIn-hoofdkantoor in Dublin te hebben gewerkt, besloot Mandy Fransz (30) voor haar eigen werkgeluk te kiezen.

VIVA400 en Mandy Fransz

‘In 2019 ontmoette ik in Colombia een ondernemer die vaak in de media verscheen en mooie nominaties voor zijn werk ontving. Ik kwam erachter dat hij dit allemaal zelf regelde. Toen ik op onderzoek uitging, sprak de VIVA400 me meteen aan. Ik besloot mezelf op te geven. Met de woorden van de Amerikaanse zakenvrouw en filantroop Sheryl Sandberg in mijn achterhoofd: dat wij vrouwen meer in onszelf mogen geloven en ons eigen succes mogen ownen. Echt te gek dat ik ook daadwerkelijk een plek in de lijst kreeg. Het heeft me veel mooie reacties en een hoop nieuwe connecties met andere inspirerende vrouwen gebracht. We vormen zelfs een mastermind-groepje met een aantal VIVA400-vrouwen. Heel leuk!’

Eerste baan

‘Na mijn studie Marketing Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam werd ik door LinkedIn benaderd. Ze boden me een baan aan op het hoofdkantoor in Dublin, toch het Silicon Valley van Europa. Voor mijn eerste fulltime baan verhuisde ik dus meteen naar Ierland, heel gaaf. Een beter eerste bedrijf had ik me niet kunnen wensen. Alleen al door alle faciliteiten: van een gratis gym tot meditatieruimte en de lekkerste keuzes voor ontbijt en lunch.

Ik mocht een Business Leadership Programma volgen. Ontzettend leerzaam voor mijn netwerk en skills. Alleen kwam ik er na twee jaar achter dat het te sales-gericht was en die kant wilde ik eigenlijk niet op. Ik was net in afwachting van een mooie promotie, toen ik ineens helder voor ogen zag dat mijn toekomst daar niet lag. Een moeilijke keuze om op zo’n spannend moment bij zo’n mooi bedrijf ontslag te nemen. Wat ik dan wel wilde, wist ik niet precies. Ik besloot dat op Bali uit te zoeken.

Daar kwam ik erachter dat mijn kracht zit in bedrijven en ondernemers helpen met het versterken en laten groeien van hun online personal brand door een goede LinkedIn-strategie en geoptimaliseerd profiel. Na een maand kwam ik terug en startte officieel mijn bedrijf Make the Leap Digital. Nu, na bijna drie jaar, heb ik allerlei klanten wereldwijd geholpen te groeien via LinkedIn: van marketingexperts tot lifecoaches. Mijn gouden tip: mensen kopen van mensen, dus laat altijd jouw authentieke zelf zien. Alleen op die manier trek jij je ideale klant. Dat werkt echt.’

Digital nomad

‘Sinds de start van Make the Leap Digital is het me als digital nomad gelukt vanaf een aantal mooie plekken te werken. Een paar maanden in Porto waar mijn zus woont, een aantal weken in Californië, mijn tienerdroom, en een half jaar in Colombia. Van te voren keek ik bij elke plek of er leuke co-workingspaces in de buurt waren: fijn om te werken én mijn netwerk uit te breiden. Sinds eind vorig jaar ben ik weer terug in Nederland. Door mijn vriend en door corona heb ik voor nu besloten om hier te blijven. Dat geeft me rust en bevalt heel goed.’

Remote work expert

‘Door mijn ervaring als ‘remote worker’ werd ik in 2018 gevraagd om een speciale LinkedIn-groep te beheren en mijn ervaring met online werken zonder vaste werkplek of kantoor te delen. In twee jaar tijd is deze community van 2000 naar meer dan 60.000 leden gegroeid. Echt te gek! Met blogposts en tips inspireer ik de leden, ontzettend leuk om te doen.

Door corona werken steeds meer bedrijven op deze manier en ben ik al een aantal keer ingehuurd om daarbij te helpen. Zo help ik nu bijvoorbeeld een bedrijf in de UK dat hun kantoor weg gaat doen, alles wil digitaliseren en voor hun werkcultuur op online focust. Ik help hen met vragen als: hoe maak je je werknemers in deze situatie ook gelukkig en productief?’

Werkweek

‘De eerste anderhalf jaar werkte ik zonder ritme. Uiteindelijk resulteerde dat in veel avonden en weekenden doorwerken en weinig rust. Nu maak ik gemiddeld weken van veertig uur en hou ik mezelf streng aan een negen tot vijf-ritme. Zo kan ik in het weekend en ’s avonds mijn rust pakken. En als ik merk dat ik vakantie nodig heb, dan neem ik vrij.

Dit deed ik bijvoorbeeld aan het einde van afgelopen zomer, terwijl ik midden in een cursus zat die ik dus moest uitstellen. Mijn klanten begrepen het gelukkig volkomen. Het grappige is dat mijn Instagram-post over dit onderwerp de meest succesvolle van het jaar is. Mensen herkennen zich hier blijkbaar in en zouden ook meer prioriteit willen geven aan plezier en rust pakken. Ik volg hierin altijd mijn gevoel en heb daarbij gelukkig ook geen last van geldzorgen.’

Privéwerkbalans

‘Ik doe veel aan mediteren en neem mijn telefoon niet meer mee als ik ga slapen. Sindsdien slaap ik veel beter. Ik doe ook een online piano- en chakracursus. Heel leuk! Verder vind ik het heerlijk om series te bingen. Normaal gesproken ga ik ook graag uiteten. Laatst hebben we dit vervangen door een sushi-date in bad.’

Trots op

‘Ik moest een drie uur durende workshop geven aan een groep van vijftig studenten, terwijl ik presentatieangst heb. Door me extra goed voor te bereiden, kreeg ik de zenuwen gelukkig redelijk onder controle.’

Rolmodel

‘Mijn moeder: een geboren ondernemer en fantastische moeder. Ik kan altijd over alles met haar sparren.’

Onderhandelen

‘Ik heb veel aan het boek Lean in van Sheryl Sandberg. Zij stelt dat je moet weten wat je waard bent en daar altijd een schepje bovenop moet doen. Het anchoring-effect. Zo heb je genoeg onderhandelruimte en kom je altijd op een goed bedrag uit.’

Grote droom

‘Na corona zou ik graag een maandje of langer vanuit Spanje of Australië werken. Al kijk ik er voor nu ook heel erg naar uit om te settelen in mijn nieuwe huis in Rotterdam. Qua werk hoop ik nog meer bedrijven en ondernemers te helpen de vrijheid te ervaren door op zo’n manier remote te werken dat zij zich het meest gelukkig en productief voelen.’

Tekst: Kim Buitenhuis

