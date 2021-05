VIVA400-vrouw Tessa Mei Duzee: ‘De techwereld staat nooit stil’

Tessa Mei Duzee (40) weet als digital media docent alles over de digitale wereld en inspireert haar studenten om hierin vooral zelf hun weg te vinden.

‘Ik werd verrast door het bericht dat ik was genomineerd. Te gek dat ik ook echt op de lijst sta. Het heeft me niet alleen mooie reacties, maar ook interessante gesprekken opgeleverd. Zo ben ik hierdoor nog meer gaan nadenken over mijn toekomst en wat voor mij een mooie volgende stap zal zijn.

Ik wil onderzoek en onderwijs graag combineren en ben nu druk bezig om te kijken hoe ik dit kan realiseren en kan combineren met mijn huidige baan. Want ik blijf hoe dan ook doorgaan met lesgeven en studenten begeleiden en inspireren.’

Hoe het begon…

‘Na mijn studie Europese Studies aan de UvA had ik geen idee wat ik wilde en belandde ik uiteindelijk in de wereld van de start-ups. Een leerzame tijd. Zo werkte ik bij een organisatie die fairtradeproducten op de markt zet. Ik was verantwoordelijk voor de klantenservice, website en sociale media. Alles wat met

online te maken heeft, bleek me goed te liggen.

Ik besloot me verder in de digitale wereld te specialiseren en merkte al snel dat er bij start-ups grote behoefte is aan kennis op dit gebied. Startende bedrijven hebben alleen vaak niet genoeg geld om er specialisten voor in te huren en moeten zichzelf alles aanleren. Dat bracht me op het idee cursussen online marketing te geven.

Zo kwam ik al snel in contact met een collega-trainer die lesgaf bij Avans Hogeschool in Breda en mij vroeg of ik samen met hem het vak online marketing wilde geven. Dit beviel goed. Daarna solliciteerde ik op de vacature voor digital media docent bij de HvA en kreeg de baan. In het begin vond ik ’t best spannend: wat als ik de studenten die vaak al goed op de hoogte zijn van de digitale wereld niks nieuws kon melden? Al snel werd me gelukkig duidelijk dat ik ze wel degelijk genoeg kan leren. Zo kijken zij over het algemeen als consument naar deze wereld en help ik ze met mijn praktijkervaring aan nieuwe inzichten.

‘Ik zou het heel interessant vinden als we meer met robots kunnen doen’

Het leuke aan mijn baan is dat mijn werk – ook na zeven jaar – uitdagend blijft, omdat de techwereld nooit stilstaat. Ik zorg dat ik altijd op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen en hou alles bij: van cursussen tot boeken. Omdat het zo divers is, geef ik ook veel verschillende vakken.

Op dit moment bijvoorbeeld digitale redactie, websites bouwen en digital design. Ook hebben de studenten de opdracht een digitaal product te ontwikkelen voor BNNVARA. Daarnaast ben ik afstudeerbegeleider en studieloopbaanbegeleider. Elk jaar krijg ik tien nieuwe studenten onder mijn hoede die ik tijdens hun hele studie begeleid.

Verder krijg ik de ruimte om eigen workshops en inspiratiesessies te organiseren. Zo organiseerde ik laatst een sessie over deepfake en complottechnologieën, met actuele onderwerpen als 5G en de corona-app. Deze sessies ga ik altijd blanco in. Ik probeer alle kanten te belichten, neem geen stelling in en laat de studenten vrij om erover na te denken. Hierdoor zijn ze niet bang om hun gedachtes te delen en ontstaan vaak inspirerende discussies.’

Trots op

‘Het meest trots ben ik op de band die ik met mijn studenten heb. Ondanks corona weten ze me gelukkig nog steeds goed te vinden. Ik zie dit terug in hun beoordelingen en hoor ook via andere docenten dat ze dol op me zijn. Soms krijg ik zelfs uitgebreide bedankmails van mijn afstudeerstudenten. Erg lief en bijzonder om te krijgen.’

Werkweek

‘Ik werk vier dagen en ben op maandag vrij. Gemiddeld geef ik per dag twee lessen van honderd minuten. De rest van de tijd ben ik bezig met lessen voorbereiden en meetings met studenten. Nu ik thuiswerk, gaat alles een stuk efficiënter.

Om te ontspannen, wandel ik met de hond, lees ik veel en kijk ik series. Zodra het weer kan, ga ik graag uiteten met vrienden. Ik maak ook vaak lange reizen, zoals naar Japan. Van menselijke robots tot hele gamewijken: te gek wat ze daar op technologiegebied allemaal hebben.’

Corona

‘In het begin was het even zoeken, inmiddels hebben we een interactieve manier gevonden die werkt. De leerlingen kijken eerst kennisclips die we vervolgens digitaal bespreken. Dat werkt goed. Studenten zijn gemotiveerd, vragen veel en er is een stuk minder ruis dan in het klaslokaal.

Het enige grote nadeel is dat de studenten die deze tijd moeilijk vinden en eenzaam zijn, nog meer in een isolement terechtkomen. Mijn eigen studenten spreek ik regelmatig en hou ik goed in de gaten. Erover praten helpt gelukkig iets, maar het is te hopen dat ze snel weer naar school mogen.’

Diversiteit

‘Veel vrouwelijke studenten komen hier vaak in eerste instantie voor tv, radio of printmedia. Tot ze doorkrijgen hoe interessant digitale media en de techwereld eigenlijk is. Mooi om te zien dat het steeds diverser wordt.’

Moeilijke keuze

‘Ik zou mijn werkweek graag anders indelen, zodat ik ook tijd heb om onderzoek te doen naar zaken die ik weer kan gebruiken in mijn lessen. Dat heeft alleen wel tot gevolg dat ik minder les kan geven. Helemaal stoppen met voor de klas staan is voor mij geen optie, daar vind ik het veel te leuk voor. Maar ik voel wel dat het tijd is voor meer verdieping binnen mijn baan.’

Rolmodel

‘Mijn vader, die helaas is overleden, is mijn inspirator. Hij vond het altijd geweldig om nieuwe dingen uit te proberen. Behoorde tot een van de eerste lichtingen op de filmacademie. Meer dan tien jaar geleden had hij al een halve bitcoin gekocht, al heb ik nu helaas geen idee waar die is gebleven. Van hem heb ik geleerd om onbevangen in het leven te staan en me in nieuwe avonturen te storten.’

Onderhandelen

‘Op het moment dat ik voor mijn huidige baan solliciteerde, dacht ik dat er door het schalensysteem niet veel te onderhandelen viel. Achteraf gezien was die ruimte er wel. Al vind ik ook dat je wel moet kunnen waarmaken waarover je onderhandelt. Hou het dus reëel.’

Grote droom

‘Ik zou het heel interessant vinden als we uiteindelijk meer met robots kunnen doen. In de zorg zijn knuffelrobots al een succes en er is volgens mij nog veel meer moois mogelijk. Daar zou ik graag onderzoek naar doen.’

