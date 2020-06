Willeke Slingerland (40) is lector Weerbare Democratie en geeft leiding aan verschillende onderzoeken in de hoop wanbestuur en corruptie te voorkomen.

‘Het grappige is dat ik sinds mijn veertiende al VIVA-abonnee ben. Een eer om nu een plekje in deze lijst te krijgen. Ik ben er voorstander van dat wij vrouwen elkaar inspireren, helpen en een voorbeeld voor elkaar zijn. Dat kan heel waardevol zijn. Dat mijn werkgever me heeft opgegeven voor deze lijst, voelt als extra waardering voor mijn werk. Voor sommigen is mijn werk een ver-van-mijn-bedshow: het draait in grote lijnen om goed bestuur versus wanbestuur en criminaliteit, dichtbij en ver weg. Deze nominatie bevestigt dat het binnen onze kennisinstelling een belangrijk thema is.’

Lector

‘Ik werk al tien jaar voor Saxion, een hogeschool waar niet alleen onderwijs wordt verzorgd als kennisinstelling, maar we ook heel actief zijn als het om praktijkgericht onderzoek gaat. Ik begon als docentonderzoeker en ben sinds twee jaar lector. We doen vooral onderzoek in opdracht van overheidsorganisaties, goede doelen en bedrijven. Zij worstelen ergens mee of hebben een idee of wens en komen bij ons met de vraag dit uit te zoeken. Vervolgens maak ik daar een vraagstelling van en stel een team samen van docenten en studentenonderzoekers met verschillende achtergronden als het om studie en werkervaring gaat. Samen werken we aan een oplossing. Ons thema is goed bestuur en integriteit. Hoe zorg je dat overheden en bedrijven hun organisatie op orde hebben, als het bijvoorbeeld gaat om het gebruik van data en maatschappelijke verantwoordelijkheid? Een groot verschil met het onderwijs van vroeger dat vooral op kennisdeling was gericht, is dat wij met onze studenten veel eerder met praktijkopdrachten werken en zo het kritisch denkvermogen aanboren.’

Onder- en bovenwereld

‘Zo helpen we de gemeente Eindhoven zich weerbaar te maken tegen ondermijning. Denk aan de onderwereld die de boven-wereld nodig heeft voor georganiseerde criminaliteit en drugsproductie. Voor bestuurders zelf is het belangrijk dat ze zich tijdens ons onderzoek open en kwetsbaar opstellen. Het gaat om werken aan bewustwording dat ook zij kwetsbaar voor corruptie zijn.’

Praktijkervaring

‘In opdracht van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba doen we onderzoek naar corruptie op het eiland. We kijken of de wet- en regelgeving op orde is en of het bedrijfsleven, de media, regering en rechtelijke macht doen wat ze moeten doen. Hierin werken onze studenten samen met studenten op het eiland. Alles gaat daarbij op basis van gelijkwaardigheid. Wij hebben dus geen model dat gekopieerd moet worden, maar laten de studenten gedegen onderzoek doen en kritisch naar elkaar zijn. Tijdens mijn studie rechten heb ik dat niet gehad. Daar werd alles als absolute waarheid gepresenteerd, kennisdeling dus. In het werkende leven kwam ik er pas achter dat het er in de praktijk anders aan toe kan gaan. Omdat verschillende partijen andere belangen kunnen hebben, waardoor wet- en regelgeving anders wordt toegepast. Daarom werkt onze manier van onderwijs door de combinatie met praktijkervaring zo goed.’

‘Blijf trouw aan de dingen waar je vroeger al blij van werd’ – Willeke Slingerland

Werkweek

‘Op dit moment werk ik voornamelijk vanuit huis. Best pittig met vier kinderen tussen negen maanden en zeven jaar. Ik geef mijn lessen online: niet alleen voor eigen studenten, ook in de vorm van webinars voor verschillende opdrachtgevers. Zoals laatst over de toeslagaffaire van de overheid. Officieel werk ik vijf dagen, maar ik heb nu een dag ouderschapsverlof. Vaak doe ik in de avonden en het weekend nog wel iets. Doordat mijn vriend en ik de taken goed verdelen en door die ene dag verlof, kan ik er ook echt voor mijn gezin zijn. Tijd voor mezelf vinden, blijft alleen wel een struggle. Als het lukt, wandel ik met de buurvrouwen, loop ik hard en kook ik graag. Gelukkig begrijpen mijn vriend en ik elkaars drijf-veren en laten we elkaar vrij om de dingen te doen waar we enthousiast van worden. Achter iedere sterke man staat een sterke vrouw en dat geldt andersom natuurlijk ook.’

Moeilijke keuze

‘Voor het werk van mijn vriend hebben we drie jaar in Engeland gewoond. Zelf vond ik er een baan bij General Motors. We genoten van het land, de natuur en gezelligheid met nieuwe vrienden. Maar het werk bracht me niet wat ik hoopte. Het was leerzaam, maar te commercieel. Ik miste idealisme: het opkomen voor zwakkeren en het beschermen van de rechten van de mens. Hierdoor kreeg ik last van een moeheid die ik niet kende. Ik wilde weer werk vinden waar ik energie van kreeg. Ik schreef een fictieve vacature met verschillende kreten waar ik enthousiast van werd: werken met jongeren, de Europese vlag, idealisme. Niet veel later kwam de baan bij Saxion voorbij en zijn we terug naar Nederland verhuisd.’

Wijze les

‘Blijf trouw aan de dingen waar je vroeger al blij van werd. Zo sta ik nog altijd te dansen voor de spiegel. Daarbij speelt leeftijd of functie geen rol. Maak het jezelf dus niet te ingewikkeld met zoektochten en coaches.’

Rolmodel

‘Mijn oma. Ze was verzetsstrijder. Een heel nuchtere vrouw die opstond tegen het kwaad, al vond zij dat heel normaal. Haar motto: flink zijn en niet miepen.’

