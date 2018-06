VIVA400 zoekt inspirerende, ambitieuze en ondernemende vrouwen

In november is het zover: dan reikt VIVA voor de elfde keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zes categorieën

Zoals elk jaar worden weer 400 vrouwen genomineerd vanwege hun prestatie. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business startten of een bijzondere prestatie neerzetten. Kortom: succesvolle vrouwen die ertoe doen en een verschil hebben gemaakt. De VIVA400-awards worden door een beroepsjury uitgereikt in zes verschillende categorieën.

1. Creatieven

2. Knappe Koppen

3. Wereldverbeteraars

4. Krachtpatsers

5. Zakenwonders

6. NIEUW! Techtalenten

Geef je nu op!

Ben of ken jij een vrouw die in dit rijtje thuishoort of sterker nog: er absoluut niet in mag ontbreken? Geef jezelf of haar dan uiterlijk 4 september op via viva.nl/viva400. Wie weet roepen we jou of haar uit tot één van de VIVA400 vrouwen van 2018!

VIVA400 is powered by Renault