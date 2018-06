VIVA400 zoekt Techtalenten

Techtalenten opgelet! Nieuw dit jaar binnen de VIVA400-lijst is de categorie Techtalenten. Dus ben jij actief in IT of dataspecialisatie en wil je een plek veroveren op de enige echte VIVA400-lijst? Lees dan snel verder!

Ben of ken jij een echte bèta die met technische hoogstandjes haar geld verdient? Heb jij het afgelopen jaar geëxcelleerd in IT en daarin innovatie en leiderschap aangetoond? Of ben je keihard bezig geweest om anderen te stimuleren en/of meer diversiteit te brengen in de IT-wereld? Geef jezelf of haar dan op!

Techtalenten

De techindustrie is booming en het is dan ook vanzelfsprekend dat steeds meer vrouwen grootse dingen bereiken in deze sector. En dat juichen wij natuurlijk toe! Ook carrière-site Monsterboard signaleert deze belangrijke ontwikkeling en zet zich al jaren in voor meer vrouwen in de IT. Tijd dus om hier een aparte categorie voor op te richten, vinden VIVA400 en Monsterboard. Vandaar dat je dit jaar voor het eerst jezelf of iemand anders kunt nomineren voor een VIVA400 Techtalenten-award.

Over VIVA400

In november is het zover: dan reikt VIVA voor de elfde keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen. Zij zijn een grote inspiratiebron voor anderen door wat ze doen, door de successen die ze hebben behaald en door wat ze (nog meer) willen bereiken.

Zoals elk jaar worden 400 vrouwen genomineerd vanwege hun prestatie. Vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een prijs wonnen, een uniek idee hadden, een geslaagde eigen business startten of een bijzondere prestatie neerzetten. Kortom: succesvolle vrouwen die ertoe doen en een verschil hebben gemaakt. De VIVA400-awards worden door een beroepsjury uitgereikt in zes verschillende categorieën. Benieuwd naar de andere categorieën? Klik hier.