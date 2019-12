Work hard play hard: dit was VIVA400 2019 in Hotel Arena

Klikkende pumps op de stoeptegels, de geur van verse lippenstift en honderden champagnekurken die op knappen stonden. Dat kon maar één ding betekenen: de VIVA400 Awards werden weer uitgereikt. Gisteravond was het dan eindelijk zo ver. Na wekenlang nomineren en stemmen werden de topvrouwen van afgelopen jaar verkozen.

Foto’s door: Hélène Wiesenhaan

VIVA400 2019

Géza Weisz trapte de avond af met een paar heerlijke plaatjes. De zaal stroomde binnen vol aanstormende talenten, ondernemers, zakenwonders en creatieve powervrouwen. Een zaal tot de nokvol gevuld met ambities. Dat beloofde een inspirerende, maar vooral spannende avond. Want terwijl we nipten van onze drankjes, wilde iedereen natuurlijk maar één ding weten: wie zou een felbegeerde VIVA400 Award winnen?

De winnaressen

Winnaars konden worden gekozen in de categorieën Zakenwonders, Creatieven, Techtalenten, Zorgdragers, Wereldverbeteraars en Krachtpatsers.

Maar ook de Publieksprijs werd uitgereikt aan de vrouw die de meeste stemmen verkreeg en daarnaast werd ook de VIVA Visionista van 2019 gekozen.

Wil je weten wie er heeft gewonnen? Check dan alle winnaars die we hier voor je op een rijtje hebben gezet.

Beelden zeggen natuurlijk meer dan woorden, dus we nemen je even mee hoe de VIVA400 2019 eruit zag. Sit down and enjoy!

