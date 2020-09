Dr. Yamini Jain Singh (40) zet zich in om de genderkloof in steden te dichten, zodat vrouwen zich veiliger voelen in de stad. Want dat blijkt hard nodig.

‘Een vriendin van mij heeft eerder in deze lijst gestaan en ik hoorde er zoveel goede dingen over dat ik besloot om mezelf op te geven. Op mijn TEDxTalk over veiligheid van vrouwen kreeg ik al veel positieve reacties op mijn werk, en via deze weg hoop ik een nog groter podium te bereiken. VIVA400 is een geweldig platform, het inspireert vrouwen om een betere versie van zichzelf te worden en goed werk te doen. Mooi ook om te zien wat voor inspirerende andere namen er in de lijst staan.’

Hoe het begon voor Yamini Jain Singh

‘In 2011 ben ik naar Nederland gekomen om mijn PhD in duurzame stedelijke ontwikkeling bij de Universiteit van Twente te volgen. Na mijn studie ben ik eigen research gaan doen. Tijdens een van mijn onderzoeken kwam ik erachter hoe slecht het gesteld is met de genderkloof in diverse steden. En hoe dit de toegang van vrouwen tot werk, onderwijs en medische diensten nadelig beïnvloedt.

Terwijl in steden vaak meer dan de helft van de inwoners bestaat uit vrouwen. Zo zijn er in Amsterdam 25 publieke toiletten waarvan slechts drie geschikt voor vrouwen. Dit heeft invloed op hoe lang vrouwen besluiten om buiten te blijven. Wereldwijd heeft de genderkloof ook gevolgen voor het gevoel van veiligheid van vrouwen, wat weer invloed heeft op onderwijs en werk.

Door een onderzoek in New Delhi, India, werd ontdekt dat meisjes hun school niet kiezen op basis van hoe goed deze staat aangeschreven en of er een opleiding wordt gegeven die bij hen past, maar of de school wel in een vrouwvriendelijke en veilige buurt ligt. Shocking! Om hier verandering in te brengen, leid ik een team binnen de organisatie voor Foundation for Critical Choices for India. Inmiddels hebben we al een beleidsdocument naar de Indiase regering gestuurd met aanbevolen maatregelen om de veiligheid van vrouwen in het land te verbeteren.’

Bijzonder moment

‘Het leukst aan mijn werk vind ik niet alleen de onderzoeken die ik uitvoer, maar deze ook naar buiten te brengen via presentaties voor een groot publiek. In de hoop hier mensen uit verschillende landen mee te bereiken. Zo kreeg ik na mijn TEDx-presentatie de bijzondere reactie van een vrouw die vertelde dat ik haar de moed had gegeven om zelf in actie te komen, in plaats van te wachten tot de overheid iets doet.

Er was een plan om een fietstunnel aan te leggen in haar buurt. Voor haar voelde zo’n donkere tunnel als een onveilige plek om haar dochters ’s avonds doorheen te laten fietsen. Ze heeft dit als argument gebruikt en er zo voor gezorgd dat de tunnel er niet komt. Ik vind het mooi om anderen op die manier te kunnen inspireren.’

De werkweek van Yamini Jain Singh

‘Vaak werk ik aan lange-termijn-projecten gericht op onafhankelijk onderzoek. Daar schrijf ik regelmatig artikelen en blogs over. Daarnaast vind ik het leuk om gastcolleges te geven en help ik PhD-studenten die ik hierdoor leer kennen. Niet alleen over de problematiek rondom de genderkloof in verschillende steden, maar ook over de noodzaak van duurzame ontwikkelingen in steden.’

Privé-werkbalans

‘Ik probeer tijdens de schooluren van mijn dochter te werken, van half 9 tot half 4. De rest van de dag en weekenden probeer ik vrij te houden om tijd met haar door te brengen. Om te ontspannen, schilder ik graag. Dat werkt heel therapeutisch. Helemaal na een drukke dag, dan pak ik even mijn kleurboek en ben ik zo weer relaxed.’

Corona

‘Door corona werk ik nog steeds voornamelijk vanuit huis en kan ik niet reizen. Normaal ga ik bijvoorbeeld regelmatig naar India. Nu deel ik mijn werkplek met mijn man. Verder ben ik druk bezig geweest met mijn boek over een duurzaam stadsleven met een compleet plan om het openbaar vervoer breder in te zetten, waardoor mensen niet meer zo afhankelijk zijn van hun auto. De publicatie ervan is alleen helaas uitgesteld.’

‘Ik probeer minder te plannen. Dat maakt me niet lui, maar juist hartstikke ambitieus’

Belangrijk leermoment

‘Tot een jaar of vijf geleden plande ik alles weken vooruit, niet alleen qua werk, maar ook privé. Hierdoor werd mijn leven heel voorspelbaar. Tot ik de lol van het ‘niet plannen’ ontdekte. Nu probeer ik niet verder dan een week vooruit te plannen waardoor ik niet over alles blijf nadenken. Ik laat het leven nu meer op me af komen. Dit betekent niet dat ik lui ben, ik ben juist heel ambitieus. Maar ik laat me liever meer verrassen, voor zover dat met mijn werk lukt.’

Trots op

‘Dat ik op veel verschillende manieren een podium voor mijn onderzoeksresultaten weet te vinden. Van presentaties zoals TEDxAmsterdam en podcasts tot mijn boek, de radio en nu in VIVA.’

Wijze les

‘Doe wat je gelukkig maakt. Zolang niemand je tegenhoudt en het jouw keuze is, zou jij je hier geen moment voor moeten schamen. Zo ben ik er laatst achter gekomen dat door sommige vrouwen – die zich feministen noemen – andere vrouwen, zoals huismoeders, worden geshamed. Terwijl feminisme juist gaat om het maken van je eigen keuze. Ook als dat betekent dat je ervoor kiest om voor je kinderen en het huishouden te zorgen.’

Geld en onderhandelen

‘Mijn gouden regel voor een goede money mindset is: koop het alleen als je het ook nodig hebt, niet alleen omdat je iets graag wilt. Heel simpel en dit heeft me al behoed voor een hoop miskopen.’

Grote droom van Yamini Jain Singh

‘Ik hoop dat ik altijd op mensen over zal komen als een eerlijk persoon. En als iemand die wijs en sterk in het leven staat.’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto: Loïs Palm

