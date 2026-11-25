Voor Trish hoorde het allemaal bij een doodgewone werkdag.

Koffie en mailtjes

Zoals op ieder kantoor begon ook Trish haar werkdag met een kop koffie, een volle mailbox, een telefoon die roodgloeiend stond en de vraag wat er vandaag écht niet kon wachten. Alleen ging het hier niet om een spoedbestelling of een klant die zijn pakketje niet had ontvangen, maar om een zakenman die een escort in zijn hotelkamer wilde, soms het liefst binnen een paar uur. Die lastminuteboekingen vond Trish erg stressvol. Elke boeking telde. “Dan snauwde m’n manager van: deze moeten we nu wel binnenhalen, hoor.”

Chickies boeken

Trish zocht een vaste kantoorbaan toen ze de vacature voor kantoormanager bij het escortbureau zag. “Gewoon op een doodnormale vacaturesite”, zegt ze. Het enige wat ze wist over de escortwereld, had ze gezien in een serie. Ze wist niet precies wat haar te wachten stond. “Behalve dat ik chickies moest boeken. Ik kwam uit een heel andere branche.”

Op de website van het escortbureau konden klanten kiezen uit verschillende vrouwen. Bij ieder profiel stonden foto's waarop het gezicht en eventuele tattoo’s of andere herkenbare kenmerken geblurd waren. Wel konden mannen zien hoe oud een vrouw was (met die leeftijd werd weleens geknoeid, want volgens Trish hadden de meeste klanten een voorkeur voor jonge vrouwen). Verder: haar cupmaat, of haar boobies echt waren en wat haar favoriete cocktail was.

Wie interesse had, kon bellen, appen of mailen. Maar hoe het gezicht van de escort eruitzag, bleef een verrassing. “Het was voor de mannen een soort blind date”, vertelt Trish.

De kunst van het koppelen

Trish koppelde de man vervolgens aan een geschikte escort. Dat ging haar goed af. Voor het escortbureau stond de juiste match voorop. En dat ging verder dan uiterlijk.

“Een man kan heel overtuigd zijn van hoe hij wil dat de escort eruitziet, maar als wij hoorden dat hij eigenlijk op zoek was naar een bepaald karakter of bijvoorbeeld iemand met wie hij ook goede gesprekken kon hebben, werd wel van mij verwacht dat ik meedacht over een betere match.”

Inhoudelijk verschilde het werk dat Trish deed eigenlijk niet heel erg van dat van een recruiter. Ze hield het rooster van de dames bij, moest haar klanten leren inschatten, hun taal spreken en vervolgens de twee samenbrengen.

“Je kijkt echt per klant. Wat voor type man is dit? Hoe wil hij aangesproken worden? Is het een oudere, bougie-ass man, dan pas je je aan zijn vocabulaire aan.” En ook: “Wat past bij zijn wensen? En is die escort die goed bij hem zou passen überhaupt beschikbaar? Wil ze ook?”

Als boeker regel je alles, van A tot Z. Je bedenkt welke escort in de buurt van het hotel woont, of ze een auto heeft, of er vervoer moet worden geregeld en hoe ze thuiskomt.

Eén type man

Het klantenbestand van het escortbureau bestond vooral uit één type man: de zakenman. En dan vooral het slag dat veel reist voor zijn werk. Volgens Trish waren veel van deze mannen getrouwd. Soms vertelden ze dat zelf, soms googelde ze hen. En soms moesten de boekingen zo discreet worden geregeld dat Trish haar vermoedens had. “Zo hadden we een man voor wie we alles op onze naam moesten boeken. Dan wist ik: jij kunt niet eens op je bankafschrift laten zien dat je geld naar ons gaat.”

Een date bij het high-end escortbureau kostte zo’n 800 euro voor twee uur. Het bureau hield bijna de helft daarvan in. Voor dat bedrag kregen klanten niet alleen seks, maar ook gezelschap. De vrouwen moesten er verzorgd uitzien, zich goed kunnen presenteren en een gesprek kunnen voeren. Trish: “Can you handle the table?”

Veel mannen namen hun date mee uit eten of spraken met haar af in de hotellobby. Dan was het belangrijk dat de vrouw aan hun arm niet uit de toon viel.

Eerst een drankje, dan naar de kamer

Een klant moest minimaal twee uur boeken en sprak met de escort af in een hotel of bij hem thuis. “Als het maar netjes was”, vertelt Trish. Vooral bij een eerste ontmoeting was het de bedoeling dat ze eerst een kwartier tot een halfuur iets gingen drinken en elkaar leerden kennen. Daarna konden ze naar de hotelkamer. “Het gaat niet gelijk zo van: hoi, kom binnen, ga liggen. Als je dat zocht, moest je ons niet bellen.”

“Die meiden vonden het ook alleen maar leuker om eerst even te kletsen en drankjes te doen”, gaat Trish verder. Wel gaf het bureau tips mee als: “Ga niet over politiek praten. Hou het luchtig.”

Trish checkte soms zelfs wat de escorts aantrokken. Bij vrouwen over wie het bureau twijfelde, vroeg ze vooraf om een outfitfoto. “Eén chick verscheen in een spijkerbroek op een date. En niet eens een mooie. Dat kan echt niet.”

Het hoofdmotief van een zakenman was meestal seks, duh. Maar het ging niet alléén daarom. Sommige mannen wilden zelfs helemaal niet uit de kleren. “We hadden ook mannen die een vrouw boekten voor vriendschap. Of gewoon om te praten.”

En de rijkaards konden een escort zelfs meenemen op reis. Zo regelde Trish ook boekingen voor zakenmannen die in het buitenland zaten en daar een vrouw aan hun arm wilden. “Om ’s avonds, als ze vrij waren, leuke dingen mee te doen, bijvoorbeeld.”

Potje Twister

Een escort boek je niet om Twister mee te spelen. Maar van sommige verzoeken keek zelfs Trish even op. Zoals een man die niet alleen seks wilde, maar tussendoor ook graag een potje stevig wilde stoeien. Of de man die een escort boekte om alleen maar haar badjas te aaien. Een andere klant wilde dat zijn date in lingerie gedichten aan hem voordroeg.

Verzoeken voor rimmen, anale seks, een strap-on of een golden shower hoorden er ook bij. Trish: “Toch altijd weer sensatie. En ook vond ik die telefoontjes altijd weer spannend, want je moet wel direct kunnen handelen.”

Hoe ongebruikelijk een verzoek voor haar ook was, haar werk was helder: uitzoeken welke vrouw ervoor te porren was. Wat voor de ene escort een absolute no-go was, vond een ander misschien juist leuk.

BDSM-boekingen waren er ook. Trish: “Die deed een collega, want die waren heel specifiek. Dan moet je echt weten waar je over praat. Zo’n kerel kon dan zeggen van: ik wil haar in een dungeon zien. Dat moest m’n collega dan regelen.”

Soms gaat het mis

Een escortbureau is meer dan een tussenpersoon die geld binnenhaalt. Het moet ook de grenzen van de vrouwen helpen bewaken en ingrijpen als er iets niet goed gaat.

Het bureau waar Trish werkte, had huisregels waaraan zowel klanten als escorts zich moesten houden. Zo was condoomgebruik verplicht en waren er afspraken over hoeveel uur een escort tijdens een overnachting moest kunnen slapen.

Hield een klant zich niet aan die afspraken, dan kon hij geweigerd worden voor een volgende boeking. Trish herinnert zich een situatie waarin een escort bleef slapen, maar de man telkens weer op seks aandrong. “Dan spreken we hem daar wel op aan, van: zij vond dit niet prettig. Als je bij ons klant wilt blijven, moet je dat respecteren.”

Ook een big shot moet zich gedragen

Als een escort zich tijdens een date niet veilig voelde, mocht ze het afkappen. Ook als dat het bureau geld kostte. Trish rakelt een anekdote op over een steenrijke klant die een dame had geboekt in zijn gigantische penthouse.

Toen de escort boven aankwam, trof ze de man bezweet aan, met een berg coke voor zijn neus. Hij bood haar ook een snuifje aan, maar ze weigerde. Ze kreeg zo’n onveilig gevoel bij de man dat ze met een smoes besloot te vertrekken.

Die man moest wel dokken. “Hij was woedend”, maar so be it. “Ook een klant met geld kan niet alles bepalen. Je dient je wel te gedragen”, benadrukt Trish. “Wij waren er ook echt voor de veiligheid van de dames.”

Je weet natuurlijk nooit wat er in de hotelkamer gebeurt. Of er echt condooms worden gebruikt. En of er drugs bij komen kijken. “Het is ook een beetje op goed geloof.” Daarom probeerde het bureau klanten vooraf zo goed mogelijk te verifiëren. Bij hotelboekingen belden ze bijvoorbeeld naar de kamer. “Dan wisten we: oké, je zit echt in dat hotel.”

Echt een match

Trish deed het werk anderhalf jaar. In die tijd leerde ze ook de vrouwen achter de geblurde foto’s kennen.

“Wat ik wel heel interessant vond, was dat al deze dames educated waren en bijna allemaal daarnaast gewoon een baan hadden.” Ze deden het voor de kick, het geld, maar ook omdat ze er plezier in hadden. “Soms ontmoet je heel leuke mannen, weet je.”

Een saaie kantoorbaan was het in ieder geval niet. De bijzondere verzoeken waren juicy, maar het leukste vond Trish toch als het koppelen een succes bleek.

“Als ik dan achteraf van die man hoorde dat het superleuk was en die meid zei hetzelfde, dan wist ik: hé, het was echt een goede match.”

Om de privacy van de geïnterviewde en andere betrokkenen te beschermen, zijn namen en enkele herkenbare details aangepast. De identiteit van de geïnterviewde is bekend bij de redactie.