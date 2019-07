11 dingen die je altijd meemaakt tijdens een avondje stappen

Beloof je jezelf elke keer weer om het niét laat te maken of om niet zóveel te drinken? Maar ga je elke keer weer de mist in? Niet getreurd, je bent niet de enige die haar beloftes keer op keer verbreekt. Deze 11 dingen overkomen ons allemaal tijdens een avondje uit.

Je zegt dat je niet te veel gaat drinken

Logisch, dat zeggen we altijd aan het begin van de avond. We bedenken zelfs het perfecte excuus ervoor: vroeg opstaan de volgende ochtend of moeten werken. Een paar drankjes verder en die belofte is al verbroken. Let maar op hoeveel glazen je hebt vastgehouden aan het einde van de avond…

Gekibbel om waar we uitgaan vanavond

Dit gebeurt standaard. Vlak voordat we uitgaan, ontstaat er gekibbel om waar we heen moeten. De een wil naar de club waar haar crush rondhangt, de ander wil naar de plek waar we gastenlijstplekken hebben en voor je het weet, staan we alweer zo’n drie kwartier te kibbelen in de kou.

Gastenlijst? Welke?!

Er is altijd een vriendin die zegt dat ze iedereen op de gastenlijst kan laten zetten. Maar als puntje bij paaltje komt, sta je in een kilometerlange rij te wachten in de kou, om uiteindelijk naar binnen te mogen of alsnog te moeten belaten voor je entree.

De rij voor de wc

Eenmaal binnen, zoek je meteen de weg naar de wc, want je moet vet nodig plassen. Helaas staat er altijd een gigantische rij, want het lijkt altijd of iedereen tegelijk naar de wc moet. Even volhouden en netjes op je beurt wachten!

Je raakt ten minste één vriendin ALTIJD kwijt

Zodra jullie de club of kroeg binnen zijn, is het raak. Die ene vriendin is kwijt nog voordat je met je ogen kunt knipperen. Naar haar op zoek gaan, heeft geen zin, want je raakt haar toch weer kwijt. En bovendien redt ze zich prima. Ze staat vast alweer ergens nieuwe vrienden te maken of shotjes te fixen.

Het blijft nooit bij één shotje

Over shotjes gesproken, het blijft er nooit bij één. Hier kunnen we nog wel meer over opschrijven, maar het heeft geen zin. Gaan jullie shotjes doen, dan kun je er minstens twee of drie achterover slaan.

Meezingen met de nieuwste hits of de golden oldies

Het ligt er natuurlijk aan wat er gedraaid wordt, maar heb je een hitjesavond, dan staan jullie gegarandeerd mee te blèren met Wannabe van de Spice Girls, No Scrubs van TLC of Say My Name van Destiny’s Child.

Een creep die constant je aandacht probeert te zoeken

Hij is super awkward of mega dronken. Of allebei. En het ergste is, hij heeft een oogje op jou. Letterlijk! Maar je weet zelf ook wel dat hier geen potentie in zit, dus beter skip je deze boy.

De club sluit en je bent op zoek naar voedsel

Zodra je hoort dat het laatste nummer gedraaid wordt, is het tijd om alvast te bedenken wat jullie gaan (vr)eten. Het is alweer vroeg in de ochtend en al dat alcohol in je systeem, vergt energie. Dat verkrijg je door te eten. En wat? Dat maakt niet uit. Een patatje, hamburger of pita shoarma: het gaat er allemaal in.

The way back home

Na het eten ben je voldaan en is het tijd om je bedje op te zoeken. Ga je fietsen, pak je een Über of tuk je bij je lover?

Besefmomentje

Aan het einde van de nacht – als we eindelijk in ons bedje zijn beland (of in een ander bedje) – beseffen we ons dat we again te diep in het glaasje hebben gekeken, ondanks dat dat niet de afspraak was. Maar al met al was het een mooie avond, dus tijd om vooral lekker te gaan slapen!

