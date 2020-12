De 15 slechtste openingszinnen via de app – welke herken jij?

Cafés en festivals zitten er voorlopig nog niet in, maar stiekem missen we wél het sociale contact en de flirt met mannen. En hun teasy openingszinnen… Maar gelukkig hebben we onze telefoon en kunnen we dat met alle apps doen.

Daarom hebben wij de 15 slechtste – maar hilarische – digitale openingszinnen voor je op een rijtje gezet. Welke gebruik of herken jij?

Openingszinnen

Jij zit vast op de WiFi, want ik voel een connectie. Weet je waar mijn shirt van is gemaakt? Boyfriend material. Is jouw vader soms dj, want jij bent echt een plaatje. Ben jij niet moe? Je loopt al uren rondjes in mijn hoofd. Je hebt prachtige ogen. Is het hier nou zo warm of ben jij zo heet? Deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen? Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keertje langs swipen? Heet jij soms Google? want je hebt alles wat ik zoek Ik hou niet van regen, maar wel van spetters. Mag ik een foto van je? Dan weet de Kerstman precies wat hij mij moet geven. Mijn hobby is puzzelen en jij bent het laatste stukje dat ik zocht. Als jij een vis was, was je een lekkerbekkie. Is je vader soms bouwvakker? Want jij hebt écht een goede voorgevel. Ken ik jou niet uit Griekenland? Nee? Daar komen toch alle godinnen vandaan?

Beeld: iStock