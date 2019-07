Afvinken voor je 30ste: de moeder van alle festivals Tomorrowland

In Nederland hebben we festivals in overvloed. De zomer moet je vieren en dat kun je maar beter elk weekend doen, of niet? De doorgewinterde festivalgangers gaan niet een dag, maar slepen zichzelf met hun zakken vol glitters hele weekenden naar hun favoriete muziekfestijn. Maar je hebt je festival game pas echt uitgespeeld als je de top hebt bereikt. De top? Dat is Tomorrowland natuurlijk.

Weet je nog, jouw allereerste festival ooit? Waarschijnlijk kwam je met knikkende knietjes van de spanning de pendelbus uitgelopen (zou je die ooit nog terugvinden ’s nachts?) en bestelde je dapper je eerste Desperados aan de bar met plastic muntjes. Inmiddels heb je misschien wel honderden festivals sinds die eerste keer meegemaakt en ken je alle natuurgebieden van voor naar achter en met je ogen dicht. Tenminste, als er podia staan en dixies, want zonder deze festivalattributen herken je de weilanden misschien niet eens terug. Enfin, festivals lopen als een rode draad door ons bestaan. Hoe oud we ook worden.

Op je bucketlist

Vanaf the big 3-0 wordt je verwacht je leven op een rijtje te hebben. Een goed betaalde baan, huisje boompje beestje en zo kunnen we nog wel even doorgaan met het lijstje van verwachtingen van ouders en de maatschappij. Goed, anno 2019 laten we ons lot en geluk echt niet afhangen van een bepaalde leeftijd, maar er is één ding dat je toch echt moet hebben afgevinkt voor je de gevreesde (of gewilde?) 30 bereikt. Zeker als je niet vies bent – soms in de meest letterlijke zin van het woord- van een festivalletje hier of daar.

Efteling voor volwassenen

Je wilde haren hoef je nog lang niet kwijt te raken naarmate je ouder wordt, maar als er één plek is waar je spontaan je feestende manen verliest, is het wel Tomorrowland. Of moeten we zeggen, de Efteling voor volwassenen? Het weekend der festivalweekenden dat een mysterie is voor iedereen die nog nooit een voet op deze magische bodem heeft gezet. Elke stage is weer een ander sprookje met werelds grootste DJ’s als de absolute topattracties die je in een rollercoaster van emoties op hun muziekjes laten dansen.

Emoties ja, want Tomorrowland laat je even flink door elkaar schudden. Van het overweldigende gevoel wanneer je het terrein oploopt tot pure waanzin als je vooraan staat bij namen als David Guetta en Steve Aoki. Want om het ultieme Tomorrow-gevoel te ervaren, moet je je natuurlijk wel onderdompelen in alle gekte. En dat betekent ook: vooraan staan met duizenden feestgangers in je nek die allemaal op hetzelfde moment van links naar rechts stampen. Jazeker, ook Viva stond afgelopen weekend zo ver vooraan dat we de DJ bijna konden kietelen. Bier in je oren gegarandeerd, maar je hebt er ook gelijk tien nieuwe vrienden bij. Die uit tien verschillende landen komen. Dat is Tomorrowland in een notendop. Een hele kleine notendop.

Want eigenlijk is elke alinea te kort om te beschrijven want dit immens grote festival met je doet. Je moet er zijn geweest om te voelen wat het is, zo kunnen we nu zeggen uit ervaring. Maar als we toch een poging moeten doen, Tomorrowland is een wereld waar je in kan stappen om het gewone leven voor een paar dagen helemaal los te laten. Precies wat wij als generatie der millennials goed kunnen gebruiken met alle eerder genoemde verwachtingen. De wereld kan even wachten wanneer de beats je lokken en je in je eigen bubbel belandt. Een bubbel die groot genoeg is voor alle nationaliteiten die er rond lopen. Ook al ervaart iedereen Tomorrowland op zijn of haar eigen manier, juist al deze verschillen verbindt de mensen die hier komen met elkaar. Je mag voelen wat je voelt, zijn wie je bent, want er is alleen ruimte voor positieve energie.

DJ LOVRA: “Kippenvel”

Over positieve energie gesproken. We spraken even kort met DJ LOVRA, een getalenteerde Duitse dame, die nog precies weet hoe haar eerste Tomorrowland-ervaring was. Dat was namelijk vorig jaar. “Kippenvel”, vertelt ze. “Ik was zo blij en was al weken voorbereid op deze gig. Zo erg keek ik naar uit. Maar dat gevoel heb ik eigenlijk altijd voordat ik het podium opga, die adrenaline rush. I love it. Mijn hele lichaam staat aan en ik voel de gezonde spanning overal. Maar wanneer ik een paar nummers heb gedraaid, zit ik al snel helemaal in mijn bubbel.”

“Als ik hier op Tomorrowland op het podium sta, dan voel ik hier de connectie met het publiek zoveel dieper dan op andere feesten. Voor mij draait het met dj’en erom dat wanneer ik een track draai en iedereen los gaat, ik ook los kan gaan. Met elkaar. Ik ben ook echt net een stuiterbal op het podium. Het maakt niet uit hoe groot het podium is, je voelt de energie van het publiek. Daarom is Tomorrowland ook zo fantastisch. Iedereen van over de hele wereld staat voor je, te genieten. Daar draait het allemaal om.”

De end game voor dj’s én festivalgangers

DJ LOVRA is dus een Tomorrowland-veteraan in wording als we een grove voorspelling mogen doen. Grote namen gingen haar al voor. Wat opvalt is dat het toch vaker mannen, dan vrouwen zijn als we het over deze namen hebben. “Soms ben ik de enige vrouwelijke DJ in de line up. Of nou ja, eigenlijk best vaak. In de techno scene zijn er wel veel vrouwen die dj’en. maar niet in mijn vakgebied, house. Ik ben echt gek op de groove van house, maar ik houd ook van die pianodeuntjes. Dat geeft zo’n lekkere vibe.”

Wat overigens geldt als festivalganger, geldt ook zeker voor DJ’s vindt DJ LOVRA. Ze snapt wat we bedoelen als we zeggen dat Tomorrowland toch een beetje voelt als een eindstation. “Tomorrowland is ook wel de end game als DJ. Toen ik vier jaar geleden begon met dj’en had ik niet gedacht hier ooit te staan. Ik heb veel geluk gehad en een goed team achter me. Mijn droom hierna? Ik zou graag naar de VS gaan en willen werken met house dj’s uit het Verenigd Koninkrijk. Zoals Jax Jones. Ik deed al eens eerder een remix met hem, dus wie weet.”

We begrijpen precies wat ze bedoelt. Je kan geen enkel ander festival vergelijken met Tomorrowland. Dat komt zeker door de enorme waslijst aan dj’s die de line ups domineren, maar ook door de community die Tomorrowland is geworden met de jaren. Ondanks de duizenden bezoekers heerst er een ‘ons kent ons’-gevoel. Iedereen komt voor hetzelfde: goede muziek, een goede sfeer en goed eten. Dus staat iedereen met dezelfde mindset en energie los te gaan als één united volk.

