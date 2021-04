Helaas moeten we dit jaar wéér Pasen op afstand vieren. Gelukkig kunnen we door dingen als FaceTime en Zoom toch nog ‘samen zijn’ tijdens deze dagen. Inspiratieloos? Hier een paar leuke dingen die je op afstand kunt doen zodat je toch nog een gezellige Pasen hebt.

Lockdown bake off

Je zou het misschien niet denken, maar samen bakken kan natuurlijk ook online. Kies allemaal een inspirerende foto, haal de juiste ingrediënten in huis en probeer de foto zo goed mogelijk na te maken. Zelfs als je totaal geen held bent in de keuken is dit leuk om te doen. En eigenlijk is een mislukte taart stiekem heel grappig. Tijdens het bakken kunnen jullie met een goed glas wijn tegelijkertijd bijkletsen. Zo heb je een middag lang plezier én hou je er een lekkere taart aan over.

Cocktails

Wie houdt er nou niet van een lekkere cocktail? Samen kun je recepten uitzoeken of zelf je eigen paascocktails bedenken. En dat kan je prima op afstand doen. Met een beetje alcohol in je mik is immers alles leuker, niet? Pas wel op dat je niet te veel drinkt, je wilt natuurlijk niet met een kater aan de paasbrunch zitten de volgende dag.

Op zijn paasbest

Samen spelletjes spelen gaat natuurlijk ook niet even makkelijk nu. Gelukkig kunnen de meeste klassieke spelletjes gewoon online, zoals Uno, Monopoly, Heads Up! en natuurlijk de klassieke pubquiz. Maar ben je deze spelletjes nu wel een beetje zat? Maak dan eens van de simpelste dingen een goede competitie. Duik bijvoorbeeld je kledingkast in en creëer samen nieuwe outfits. Zeker voor alle modeliefhebbers onder ons is dit een super leuk idee. Iedereen kiest om de beurt een kleur (wel pastel natuurlijk, want het is pasen) en dan zoekt iedereen een outfit in die kleur. Degene die de kleur heeft gekozen, kiest welke outfit wint. Zo kun je eindelijk eens goed gebruik maken van die impulsaankopen die je deze lockdown hebt gedaan. Hieronder een beetje inspiratie:

