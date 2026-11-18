Wat je daarna regelt, telt pas voor volgend jaar of helemaal niet meer. Hieronder staat je lijstje. Eerst voor iedereen in loondienst, daarna voor freelancers. Die krijgen er een paar extra, want natuurlijk.

In loondienst: dit staat op je lijstje

1. Geef je zorgverzekering een APK

Overstappen kan tot en met 31 december, en het is minder gedoe dan je denkt: sluit je op tijd een nieuwe polis af, dan zegt je nieuwe verzekeraar de oude voor je op. Het verplichte eigen risico gaat in 2027 van € 385 naar € 400. Neem ook je aanvullende verzekering onder de loep. Misschien betaal je al jaren voor alternatieve geneeswijzen terwijl je nog nooit een acupunctuurnaald van dichtbij hebt gezien. Of je mist juist iets wat je volgend jaar wel nodig hebt.

2. Gooi alles door de vergelijker

Nu je toch in de vergelijkmodus zit, neem de rest dan meteen mee. Zet je telefoonabonnement, internet en tv, je energiecontract en verzekeringen zoals je inboedel-, aansprakelijkheids- en autoverzekering op een rij en haal ze door je favoriete vergelijkingssite. Kijk vooral naar abonnementen die al jaren stilletjes doorlopen. Dat telefoonabonnement uit 2019 is misschien niet meer de deal die het toen was. Ben je de eerste contractperiode voorbij, dan kun je de meeste abonnementen per maand opzeggen. Bij een vast energiecontract dat nog loopt, betaal je vaak wel een opzegvergoeding. En bel gerust eerst je huidige aanbieder: met een lager aanbod van de concurrent in de hand krijg je soms gewoon korting.

3. Haal je verzekering leeg

Je aanvullende verzekering werkt als een strippenkaart met een houdbaarheidsdatum. Meestal krijg je per kalenderjaar een vast aantal fysiobehandelingen, een bedrag voor de tandarts of een deel van je nieuwe bril of lenzen vergoed, en wat je op 31 december niet gebruikt hebt, ben je kwijt. Kijk in de app of op de site van je verzekeraar wat er nog openstaat. Zeurt die schouder al maanden? Dan is december het moment voor die fysioafspraak. Hetzelfde geldt voor je eigen risico: heb je dat dit jaar al helemaal betaald en stond er toch een behandeling uit de basisverzekering op de planning, laat die dan nog dit jaar doen. Daarvoor telt de datum van de behandeling, en op 1 januari begin je weer op nul.

4. Spaar voor later, met korting van nu

Heb je een pensioengat, bijvoorbeeld omdat je parttime werkt of van baan wisselde? Dan mag je misschien extra inleggen op een lijfrente- of bankspaarrekening voor je pensioen. Die inleg trek je af van je belastbaar inkomen, dus je oude ik krijgt geld en je huidige ik betaalt minder belasting. Dan moet het geld wel uiterlijk 31 december binnen zijn. Hoeveel ruimte je hebt, reken je uit met de jaarruimterekenhulp van de Belastingdienst.

5. Praat aan de kersttafel over geld (echt)

Niet het gezelligste onderwerp tussen de gourmet en de pakjes door, maar wel een lucratief onderwerp. Per kalenderjaar mag je een bepaald bedrag belastingvrij geven, en wat je dit jaar niet gebruikt, schuift niet door naar volgend jaar.

Opa en oma: zij mogen een kleinkind in 2026 samen € 2.769 belastingvrij geven. Getrouwde of geregistreerde grootouders tellen als één schenker, ook als ze allebei apart iets overmaken. Zijn opa en oma gescheiden, dan mogen ze dat bedrag allebei geven. Leuk voor een spaarrekening of studiepot, en het scheelt hen misschien ook nog belasting over hun eigen spaargeld (zie punt 6).

Je ouders: je ouders mogen jou in 2026 samen € 6.908 belastingvrij schenken. Ben je tussen de 18 en 40 jaar, dan mogen ze je eenmalig € 33.129 geven, of € 69.009 als het geld naar een dure studie gaat. Kiezen ze voor dat eenmalige bedrag, dan vervalt dat jaar de gewone vrijstelling van € 6.908.

Jij zelf: heb je kinderen, dan mag jij hen ook € 6.908 per kind per jaar belastingvrij geven. Dat bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als je gescheiden bent.

Wie nog in december schenkt, gebruikt de vrijstelling van dit jaar en heeft in januari alweer een nieuwe.

6. Let op je saldo op 1 januari

Over spaargeld en beleggingen betaal je belasting in box 3. De Belastingdienst kijkt daarvoor naar één dag: 1 januari. Zie het als een foto van je bankrekening. In 2026 was de eerste € 59.357 aan spaargeld of beleggingen per persoon belastingvrij, voor fiscale partners samen € 118.714. Zit je daar net boven en stond er toch al een grote uitgave gepland, zoals een nieuwe bank of de rekening van de aannemer? Betaal die dan snel nog even in december, dan staat dat geld niet meer op de foto. Dat geldt ook voor een schenking aan je kinderen. Heb je een groene spaarrekening (waarbij de bank jouw geld alleen mag uitlenen aan duurzame projecten die de overheid heeft goedgekeurd) vooral voor het belastingvoordeel? Vanaf 2027 is daarvan nog maar € 200 per persoon belastingvrij. Kijk dus of een gewone spaarrekening met een hogere rente niet meer oplevert.

7. Zonnepanelen? Het feestje stopt

Op 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling. Jarenlang kon je de stroom die je panelen aan het net teruggaven gewoon wegstrepen tegen wat je verbruikte. Vanaf januari kan dat niet meer. Je krijgt wel een terugleververgoeding van je energieleverancier, maar die is lager. Kijk dus wat je leverancier vanaf januari rekent en vergelijk het met andere aanbieders. Verandert je leverancier de voorwaarden en ben je het daar niet mee eens, dan mag je je contract kosteloos opzeggen.

8. Los af zonder boete

Ook je hypotheek heeft een potje met een vervaldatum. Je mag per kalenderjaar minimaal 10 procent van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij extra aflossen, bij sommige aanbieders zelfs 15 of 20 procent. Wat je dit jaar niet gebruikt, schuift niet door. Heb je spaargeld boven de vrijstelling van box 3, dan betaal je na een aflossing ook minder belasting over je vermogen. Houd wel genoeg buffer over: geld dat in je huis zit, krijg je er niet zomaar weer uit als je wasmachine de geest geeft.

9. Check wat DUO je gaat kosten

Er was een tijd dat je bij DUO voor nul procent rente leende. Die tijd is voorbij. Betaal je een studieschuld terug, dan staat je rente steeds vijf jaar vast. Loopt die periode op 31 december af, dan krijg je vanaf januari het nieuwe percentage: 2,70 procent als je in 35 jaar terugbetaalt, 3,28 procent bij 15 jaar. Dit jaar was dat nog 2,33 en 2,29 procent. In Mijn DUO zie je welk percentage voor jou geldt en tot wanneer. Extra aflossen kan altijd, zonder boete, maar haast voor 31 december is niet nodig: een extra aflossing in januari levert vrijwel hetzelfde op. Of het slim is, hangt vooral af van je spaarrente. Krijg je op je spaarrekening minder rente dan je aan DUO betaalt, dan bespaar je met aflossen. Houd wel genoeg buffer over, want wat je aan DUO hebt terugbetaald, zie je nooit meer terug. En betaal je door een laag inkomen minder via de draagkrachtregeling, dan wordt wat er na de terugbetaaltermijn overblijft kwijtgescholden. In dat geval levert extra aflossen je minder op.

10. Geef iets weg en krijg iets terug

Giften aan een goed doel met een ANBI-status mag je aftrekken. Bij een losse gift geldt dat alleen voor het deel boven een drempel van 1 procent van je inkomen, met een minimum van € 60 en een maximum van 10 procent van je inkomen. Dat ene tientje voor de collectant aan de deur haalt die drempel dus niet. Leg je in een schriftelijke overeenkomst vast dat je minstens vijf jaar hetzelfde bedrag geeft, dan geldt er geen drempel en geen maximum. De gift moet wel in 2026 betaald zijn om mee te tellen voor 2026.

11. Plunder de potjes van je werkgever

Je werkgever heeft misschien geld voor je klaarstaan waar je het hele jaar niet aan hebt gedacht. Veel werkgevers geven elk jaar een persoonlijk opleidingsbudget voor een cursus of training. Dat kun je meestal niet opsparen: gebruik je het niet, dan vervalt het op 31 december. Werk je met een individueel keuzebudget (IKB), kijk dan of een deel daarvan aan het einde van het jaar verloopt. Heb je nog een stapeltje bonnetjes van werkkosten in je tas? Declareer ze. En vraag na of je een deel van je eindejaarsuitkering of dertiende maand onbelast kunt uitruilen, bijvoorbeeld voor je reiskosten of je vakbondscontributie. Dat moet je meestal vóór een bepaalde datum aanvragen, vaak in november of december. Je HR-afdeling of salarisadministratie weet hoe het bij jouw werkgever zit.

12. Tel je vrije dagen

Vrije dagen zijn ook geld, alleen in een prettigere vorm. Je wettelijke vakantiedagen van 2026 vervallen meestal op 1 juli 2027, bovenwettelijke dagen pas na vijf jaar. Adv- en atv-uren vervallen vaak al op 31 december, al verschilt dat per cao. Kijk even wat er nog staat, zodat je geen uren laat verlopen die je had kunnen opnemen of laten uitbetalen. Een extra lange kerstvakantie is ook een prima besteding.

13. Krijg je renteaftrek per maand

Waarom een jaar wachten op geld dat toch al van jou is? Vanaf 1 december kun je bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag voor 2027 aanvragen of aanpassen. Daarmee krijg je je hypotheekrenteaftrek elke maand als voorschot, in plaats van pas na je aangifte. Heb je dit najaar nog iets gewijzigd in je aanslag over 2026? Controleer dan of dat ook in 2027 is meegenomen.

14. Kijk of er nog toeslag op je ligt te wachten

Had je vorig jaar een lager inkomen, bijvoorbeeld door verlof, een tijd zonder werk of een rustig freelancejaar? Kijk dan of je over 2025 recht had op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Sinds dit jaar heb je daar langer de tijd voor: je kunt ze nog tot en met 31 december 2026 aanvragen, waar dat vroeger tot 1 september was. Het kan de moeite waard zijn. Vorig jaar kregen mensen die achteraf zorgtoeslag over 2024 aanvroegen gemiddeld 743 euro. Dat zijn heel wat oliebollen. Met een proefberekening op toeslagen.nl zie je snel of het voor jou iets oplevert. Kinderopvangtoeslag valt hier niet onder: die kun je maximaal drie maanden met terugwerkende kracht aanvragen. Krijg je nu al toeslag? Kijk dan in Mijn toeslagen of je verwachte inkomen voor 2027 nog klopt. Ben je er dit jaar op vooruitgegaan, dan voorkom je zo dat je later een flink bedrag moet terugbetalen.

15. Laatste kans voor 2021

2021 voelt als een eeuwigheid geleden, maar de Belastingdienst heeft een lang geheugen. Heb je over dat jaar geen aangifte gedaan, terwijl je misschien geld terugkrijgt? Dat kan nog tot en met 31 december 2026. Daarna gaat dat loket voorgoed dicht.