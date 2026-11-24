Baykan Yilmaz (33) studeerde sociale geografie en planologie aan de UvA. Sinds 2018 verdiept hij zich in astrologie en volgde hij meerdere meerjarige (ISAR- en APAI-geaccrediteerde) opleidingen. Op TikTok (18,5 duizend volgers) noemt hij zich @astroloog.

Supermaan

Bij een volle maan staan de zon en de maan vanaf de aarde gezien tegenover elkaar. Hierdoor wordt de kant van de maan die wij zien vrijwel volledig verlicht.

“In de astrologie staat de zon voor helderheid en inzichten”, vertelt Baykan aan de telefoon. “De maan staat juist voor onze gevoelens, emoties en innerlijke wereld. Tijdens een volle maan schijnt de zon als het ware licht op het onderbewuste. Hierdoor kunnen we dingen ineens helderder zien of begrijpen. Gevoelens die we eerder hebben weggestopt, kunnen naar boven komen.”

Bij een supermaan staat de maan relatief dicht bij de aarde, waardoor hij groter en helderder aan de hemel lijkt dan normaal. “Daarom voelen we de invloed van een supermaan een stuk sterker”, zegt Baykan. De volle maan van 24 november wordt ook wel de Bevermaan genoemd, maar dat heeft volgens hem niets met astrologie te maken. “Die naam, die verwijst naar een periode waarin bevers zich klaarmaken voor de winter en hun leefomgeving aanpassen, komt uit Noord-Amerikaanse folklore en tradities. Het is geen astronomische of astrologische term, maar een traditionele benaming voor de volle maan die in november plaatsvindt. De naam staat los van het sterrenbeeld waarin de volle maan staat. Zo kan een volle maan in november astrologisch gezien in Stier of Tweelingen staan en toch Bevermaan worden genoemd.”

Wat er nu aan het licht komt

Volgens Baykan zitten we sinds het voorjaar van 2025 midden in grote, maar geleidelijke veranderingen. “Op de achtergrond verandert er veel in onze levens, in de vorm van subtiele kansen. Afgelopen zomer bereikte dit een hoogtepunt en inmiddels zijn we op een punt gekomen waarop die veranderingen steeds concreter worden. We beginnen steeds beter te begrijpen welke richting we opgaan. Deze volle maan werpt daar op een bijzondere manier licht op, aan de hand van bijvoorbeeld onverwachte situaties, gesprekken, overeenkomsten die we willen sluiten of ontmoetingen.”

Volgens Baykan merkt iedereen iets van deze volle maan, maar hoe precies, hangt af van je eigen geboortehoroscoop en je ascendant. Die laatste is medebepalend voor de indeling van de levensgebieden in je geboortehoroscoop. Ben je Tweelingen, Stier, Leeuw, Schorpioen of Waterman? Dan is deze volle maan volgens de astroloog extra van betekenis en sta je mogelijk wat meer onder hoogspanning.

De belangrijkste thema’s van deze volle maan

Onverwachte wendingen, kansen en opschudding: een inzicht, gesprek of bericht kan je ineens een kans bieden of je anders laten kijken naar iets wat je dacht te begrijpen. Ook een verandering van buitenaf kan maken dat je je plannen aanpast.

Uitspreken en luisteren: je kunt ineens scherp zien wat je wilt zeggen. In een gesprek kan ook blijken dat je iets te snel hebt ingevuld of dat de ander iets ziet wat jij over het hoofd hebt gezien.

Willen losbreken: na een nazomer en herfst van nadenken, herzien en wachten kan de behoefte aan verandering ineens veel sterker worden. Iets waar je je eerder nog bij neerlegde, kan nu zo beklemmend voelen dat je het grondig wilt veranderen.

Een oud plan of ideaal willen doordrukken: iets wat je eerder al wilde realiseren, kan ineens weer urgent voelen. Je kunt de moed vinden om je uit te spreken of een besluit te nemen. De valkuil is dat je koste wat kost je zin wilt krijgen. Daarmee stoot je anderen waarschijnlijk tegen het hoofd.

Zien wat je wilt loslaten: iets dat al langer speelt, kan rond deze volle maan een hoogtepunt bereiken. Daardoor wordt duidelijker welke gewoonten, afspraken of verwachtingen hun functie hebben verloren en wat nog aandacht verdient. Dit is volgens Baykan een typische invloed van een volle maan.

Waarom deze zo heftig voelt

Dat deze volle maan extra intens is, komt volgens Baykan door Uranus, die aan de hemel vlak naast de maan staat. “Uranus staat voor verandering en de drang om knopen door te hakken. Om los te breken uit patronen en situaties waar je klaar mee bent. Dat maakt deze volle maan extra sterk en grillig.”

Dat merk je volgens hem ook aan de mensen om je heen. “Bij veel mensen is het geduld op. Ze willen vooruit, iets voor elkaar krijgen, het liefst gisteren. Er hangt een sfeer van: ik doe gewoon waar ík zin in heb en dat gaan we nú doen.” Het gevolg: mensen willen een doorbraak forceren, soms met de beste bedoelingen, en stoten daarmee anderen juist tegen het hoofd.

Een goed voorbeeld daarvan zag Baykan, die op dit moment zo’n honderd kilometer van Antalya verblijft, op de klimaattop die daar tot 20 november werd gehouden. Daar stonden twee kampen tegenover elkaar: landen die zo snel mogelijk af willen van olie, gas en kolen en landen die hun eigen bronnen willen blijven gebruiken. “Landen als die van de EU lagen dwars bij de slotverklaring, omdat ze per se afspraken wilden over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Maar olieproducerende landen wilden dat niet. Hun argument: wij zijn niet degenen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis.”

Volgens Baykan laat dat precies zien waar het onder deze volle maan mis kan gaan. “De rijkere, progressievere landen hadden waarschijnlijk de beste bedoelingen. Maar doordat ze zo vasthielden aan hun eigen doel, hebben ze een doorbraak juist gedwarsboomd. Dat is wat er gebeurt als je iets wilt forceren. Je stoot de ander tegen het hoofd en die zet de hakken in het zand.” Dat kan dus ook op kleinere schaal gebeuren als je deze periode voet bij stuk houdt en daarmee mogelijk onbedoeld dingen dwarsboomt.

Baykan Yilmaz // Beeld: Linda Stulic

Zo kom je er goed doorheen

Ga aarden. “Ga letterlijk met je voeten op de grond staan, maak contact met de aarde. Een natuurwandeling of meditatie helpt ook, als dit iets voor je is. Als je zenuwstelsel tot rust komt, haal je de scherpe randjes van deze volle maan af en is er meer ruimte voor de inzichten die hij brengt.”

“Ga letterlijk met je voeten op de grond staan, maak contact met de aarde. Een natuurwandeling of meditatie helpt ook, als dit iets voor je is. Als je zenuwstelsel tot rust komt, haal je de scherpe randjes van deze volle maan af en is er meer ruimte voor de inzichten die hij brengt.” Houd het hoofd koel. Voel je je uitgedaagd of getriggerd? Haal rustig adem, tel tot tien, neem een douche. “Denk twee keer na voordat je iets heftigs doet of zegt. Anders zet de ander de hakken in het zand en kan het zijn dat je de ander frustreert.”

Voel je je uitgedaagd of getriggerd? Haal rustig adem, tel tot tien, neem een douche. “Denk twee keer na voordat je iets heftigs doet of zegt. Anders zet de ander de hakken in het zand en kan het zijn dat je de ander frustreert.” Kijk naar de ander. Tweelingen is een sociaal luchtteken dat ook te maken heeft met roddels en geruchten. “Druk je nu te veel je eigen zin door, dan levert dat flink wat weerstand op. Vraag je liever af: waar kan ik de ander zien? Waar kan ik de ander tegemoetkomen?”

Tweelingen is een sociaal luchtteken dat ook te maken heeft met roddels en geruchten. “Druk je nu te veel je eigen zin door, dan levert dat flink wat weerstand op. Vraag je liever af: waar kan ik de ander zien? Waar kan ik de ander tegemoetkomen?” Grijp je kans. Lukt het je om rustig te blijven, dan kun je de onverwachte inzichten van deze volle maan juist gebruiken. “Daarmee kun je zeker op de middellange tot lange termijn iets moois neerzetten.”

En hierna?

Van 10 januari tot 1 april 2027 loopt Mars retrograde. Baykan: “Mars staat voor de energie, passie en daadkracht waarmee we najagen wat we verlangen. Het laat zien hoe we de moed vinden om de eerste stap te zetten, hoe we de strijd aangaan en hoe we ons van iets of iemand losmaken. In die periode gaan we heroverwegen hoe we in actie komen, hoe we initiatief nemen en vooral hoe we onze plannen uitvoeren. Het gaat om ideeën, ambities, doelen en idealen die ons al langer bezighouden en die we nu steeds duidelijker voor ons zien.

Rond half november kwam de spanning daaromheen op de een of andere manier tot een kookpunt. De valkuil is dat we juist nu opnieuw in bepaalde situaties belanden of automatisch terugvallen in vertrouwde patronen. We proberen daar tevergeefs uit te komen. We willen erkenning voor wat we nastreven. Meer nog willen we dat onze achterliggende redenen en de inspanningen die we al hebben geleverd, worden gezien en erkend. Om die erkenning ten volle te kunnen krijgen, moeten we eerst opnieuw kijken naar onze stijl van handelen en de manier waarop we onze plannen uitvoeren. Door onze aanpak bij te schaven, kunnen we op een gezondere manier omgaan met weerstand vanuit onze omgeving en met conflicten die daar spelen.”

“Na deze volle maan ebt dit thema even weg. Eind februari komt het opnieuw in beeld. Zowel begin als eind maart kan onze oude strijd in alle hevigheid terugkeren en onze volle aandacht opeisen. Wat rond half november speelde, kan dus in maart nog een staartje krijgen. Van april tot begin juni kunnen we de wijsheden en inzichten die we in de winter hebben opgedaan, samenbrengen in een nieuwe aanpak. Daarmee kunnen we uiteindelijk de draad weer oppakken en snel, gericht en efficiënt naar deze doelen toewerken.”