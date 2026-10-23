Een voetfetisj, vernedering of BDSM: wanneer wordt jouw voorkeur kinky?

Maar vertel je dat je graag vernederd wordt in bed of je vriend penetreert met een voorbinddildo, dan wordt er ineens ongemakkelijk gekeken, gegiecheld of geoordeeld. Zulke verlangens noemen we al gauw kinky. Maar waarom eigenlijk?

Wie bepaalt eigenlijk wat normale seks is? Waar houdt de gewone ‘vanilleseks’ op en waar wordt het freaky? En is iets nog kinky als het mainstream is?

Wat is een kink?

Kinks en fetisjen worden vaak gezien als iets extreems, terwijl seksuele verlangens er in allerlei soorten en maten zijn. De termen kink, fetisj en seksuele voorkeur worden vaak door elkaar gebruikt. Hoe zit het nou?

Onder kink valt eigenlijk alles wat je lekker of spannend vindt en wat buiten de seksuele mainstream valt. Het kan gaan om iets wat je graag doet, een stoute fantasie of een bepaalde dynamiek waar je heet van wordt. Waar die grens ligt, is heel persoonlijk. Sommige mensen vinden rimmen of doggystyle al kinky, voor anderen is dat misschien doodnormaal.

Dat je kickt op iets specifieks, betekent niet dat je die kink nodig hebt om goede seks te hebben. Het kan ook gewoon een nice to have zijn.

Gewoon een voorkeur

En dan hebben we het ook vaak over seksuele voorkeur. Bijna iedereen heeft wel dingen die meer plusjes opleveren, denk aan tatoeages, donker haar of volle billen. Toch noemen we een billenman zelden kinky, terwijl iemand die op voeten valt al snel een voetenfetisjist genoemd wordt.

Dat verschil heeft ook te maken met wat we gewend zijn als seksueel te zien. Billen en borsten hebben in onze cultuur al een erotische lading. Voeten veel minder. Een seksuele interesse in voeten krijgt daardoor sneller een apart label. Dat zegt op zichzelf niets over hoe sterk die voorkeur is. Het verschil tussen een seksuele voorkeur en een kink zit dus vooral in wat binnen een cultuur als seksueel normaal wordt gezien.

En wanneer is het een fetisj?

Lastig. Zoek de definitie van een fetisj op en je komt verschillende omschrijvingen tegen. Vaak gaat het om een sterke seksuele focus op een specifiek voorwerp, materiaal of lichaamsdeel dat normaal niet als seksueel wordt gezien. In de psychiatrie gaat het bij een fetishistic disorder specifiek om voorwerpen of lichaamsdelen buiten de genitaliën.

Het woord ‘moeten’ duikt bij het onderscheid tussen kink en fetisj ook vaak op: de fetisj zou nodig zijn voor seksuele opwinding of bevrediging. Maar zo zwart-wit blijkt het niet te zijn.

Volgens seksuologieonderzoeker Justin Lehmiller kunnen de meeste mensen met een fetisj ook prima genieten van seks zonder die specifieke prikkel. Een fetisj kan dus belangrijk zijn voor iemands opwinding, zonder onmisbaar te zijn.

Een fetisj is dus vaak ook een kink, maar niet iedere kink is een fetisj. Je kunt bijvoorbeeld opgewonden raken van een machtsverhouding, zonder dat je een fetisj hebt voor een bepaald voorwerp of lichaamsdeel.

Ook de mensen die zelf een kink of fetisj hebben, gebruiken die woorden niet allemaal op dezelfde manier. De één zegt zonder twijfel: ‘Voor mij is dit een fetisj.’ Een ander noemt precies diezelfde seksuele interesse eerder een kink.

Niet iedereen met een fetisj heeft een stoornis

Een fetisj is niet meteen een stoornis. Volgens de DSM-5-TR is dat pas het geval als de seksuele interesse minstens zes maanden aanhoudt én iemand er ernstig onder lijdt of erdoor wordt beperkt in het dagelijks leven. Hoe ongewoon een seksuele voorkeur op anderen overkomt, zegt dus op zichzelf niets over of die problematisch is.

Dat onderscheid is er niet altijd geweest. Fetisjen en andere seksuele interesses die afweken van de norm werden binnen de psychiatrie lange tijd als psychische stoornissen beschouwd. Volgens seksuologieonderzoeker Justin Lehmiller werkt dat verleden nog altijd door in hoe we naar kinks en fetisjen kijken. In de podcast Taboo Science zegt hij: “Het is moeilijk om van die oude associatie tussen fetisjen en psychische stoornissen af te komen.”

Kinks met een bad rep

Wat we kinky vinden, staat dus niet vast. Het verschilt van persoon tot persoon en beweegt ook mee met de tijd en cultuur. Kijk alleen al naar seksspeeltjes: twintig jaar geleden moest je ervoor naar een seksshop, nu gooi je een buttplug in je mandje naast de paracetamol. Toch kijken we niet naar iedere kink hetzelfde. Sommige voorkeuren roepen zelfs afkeer op of komen met een hele hoop vooroordelen.

En precies díé kinks en fetisjen gaan we in deze serie van dichtbij bekijken. Shockeren is niet het doel, de mensen zelf aan het woord laten wél. Wat maakt hen horny en waarom? Hoe ziet hun kink er concreet uit? Hoe deel je zoiets met een sekspartner? Schamen zij zich ervoor? En wat klopt er eigenlijk van die bad rep? We trappen binnenkort af met een van de bekendste: een voetenkink.

FYI: Kink ≠ BDSM

Kink en BDSM zijn niet hetzelfde. BDSM is een verzamelnaam voor bondage & discipline, dominance & submission en sadism & masochism. BDSM valt onder de brede paraplu van kink, net als bijvoorbeeld fetisjisme en rollenspellen. Niet iedereen die kinky is, doet dus aan BDSM.