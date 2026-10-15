‘Victoria’s Secret beloofde verandering, waarom voelt het dan nog steeds als een vleeskeuring?’

Vroeger kon ik er zó naar uitkijken: de jaarlijkse Victoria's Secret Fashion Show. Een bizar spektakel, ieder jaar weer. Vanwege de modellen, de lingerie (en de gi-gan-tisch-e vleugels) maar ook de artiesten. Justin Bieber, Taylor Swift, Selena Gomez... Elke grote naam heeft er wel opgetreden.

Victoria's Secret was een merk waar je bij wilde horen. Ook vanwege de exclusiviteit: we hadden het nog niet in Nederland, dus voelde het nóg meer onbereikbaar. Helemaal in de gloria en onder de indruk was ik, toen ik voor het eerst een winkel binnenstapte. Pas achteraf besef ik dat ik destijds ook gewoon een tiener was, die ook de rondingen van de VS-modellen wilde hebben, maar tegelijkertijd ook dat wasbordje en dunne, lange benen.

Niet bepaald een realistisch schoonheidsideaal dat ons werd voorgeschoteld. Dat beeld kreeg - logischerwijs - steeds meer kritiek. Want hoeveel vrouwen herkenden zichzelf eigenlijk in die Angels?

Een 'nieuwe' koers

In 2019 verdween de beroemde modeshow van de televisie. De kijkcijfers liepen terug, de verkoopcijfers stonden onder druk en Victoria's Secret werd achtervolgd door controverses.

Want een jaar eerder had Ed Razek, destijds een belangrijke marketingtopman bij het moederbedrijf, in een interview met Vogue uitspraken gedaan over het ontbreken van transgender- en plussizemodellen in de show. Hij verdedigde de beperkte casting door de show als een fantasie neer te zetten. Het leidde tot flinke kritiek.

Daar kwamen onthullingen bij over de banden van voormalig topman Les Wexner met Jeffrey Epstein en beschuldigingen over een bedrijfscultuur waarin intimidatie en vrouwonvriendelijk gedrag voorkwamen. De tot dan toe onaantastbare reputatie van Victoria's Secret lag aan diggelen.

Het merk moest veranderen - dat begrepen zij zelf natuurlijk ook.

In 2021 kondigde het dan ook een nieuwe koers aan. De traditionele Angels maakten plaats voor een groep vrouwen die niet uitsluitend om hun uiterlijk werden geselecteerd, onder wie atleten en activisten. De boodschap was dat Victoria's Secret meer wilde aansluiten bij de vrouwen die de lingerie daadwerkelijk droegen.

In 2024 keerde vervolgens de Fashion Show terug, met meer aandacht voor verschillende lichaamstypes, achtergronden en leeftijden. Ook dit jaar staan er modellen op de aangekondigde deelnemerslijst die vroeger nauwelijks een kans kregen, onder wie Ashley Graham, Paloma Elsesser en Alex Consani.

Ja, dat is inderdaad vooruitgang. Maar we komen dan ook wel van héél ver, en laten we een merk als Victoria's Secret niet de hemel gaan inprijzen voor the bare minimum.

Een diversere catwalk is voor mij persoonlijk namelijk niet genoeg als de cultuur achter die catwalk nog steeds draait om een keiharde selectie van vrouwenlichamen.

Romee Strijd

Dat brengt me bij Romee Strijd. Het Nederlandse topmodel, inmiddels 31 jaar en moeder van twee kinderen, liep tussen 2014 en 2018 meerdere keren mee in de Victoria's Secret Fashion Show. In 2015 werd ze zelfs officieel Angel, de grote droom van ieder model destijds. Ze kent het merk, de catwalk en de enorme druk die bij zo'n show komt kijken.

Dit jaar wilde ze haar comeback maken bij de fashion show. Op TikTok vertelde Romee dat ze de hele zomer hard had getraind om zich voor te bereiden op de casting. In september reisde ze naar New York om auditie te doen. Want zelfs als je jarenlang een van de bekendste gezichten van Victoria's Secret bent geweest, krijg je blijkbaar niet zomaar een plekje op de catwalk.

Maar goed, Romee kent natuurlijk iedereen achter de schermen daar, en ze weten ook precies wat ze aan haar hebben na jarenlange dienst als Angel. Dat zou wel loslopen, toch?

Haar miljoenen volgers vroegen regelmatig of ze zou meelopen: Romee wist het zelf ook niet. In een TikTok vertelde ze dat ze nog altijd geen definitief antwoord had gekregen. Volgens de informatie die ze van haar modellenbureau ontving, was ze nog niet officieel afgewezen. Ondertussen bleef ze trainen en wachten.

Afgelopen maandag, op 12 oktober volgde een tweede video. Dit keer een zichtbaar geëmotioneerde Romee, die eindelijk had gehoord dat ze niet geselecteerd was. Nog geen week voor de show.

Volgens Romee kreeg ze te horen dat ze er goed uitzag, maar dit jaar niet in de show zou passen. Ze vertelde vooral teleurgesteld te zijn in de gebrekkige en tegenstrijdige communicatie van haar modellenbureau: ze had liever eerder duidelijkheid gehad, zodat ze verder kon met haar leven.

Inmiddels heeft ze aangegeven waarschijnlijk niet meer aan castings van Victoria's Secret te willen deelnemen. Ze wil de mooie herinneringen aan haar tijd als Angel behouden.

Hoe perfect moet een vrouw eigenlijk zijn?

Laat ik vooropstellen dat ik niet vind dat Romee Strijd automatisch recht heeft op een plek in de show. Ook een voormalig Angel kan worden afgewezen. Er zijn nu eenmaal meer modellen dan beschikbare plekken en een casting is per definitie een selectieproces.

Maar wat mij tegenstaat en toch lichtelijk verbaast, is het grotere plaatje: we hebben het hier over een internationaal topmodel dat jarenlang het gezicht van Victoria's Secret is geweest. Een vrouw die inmiddels twee kinderen heeft gekregen, haar eigen carrière heeft opgebouwd en miljoenen mensen bereikt. En die zich vervolgens maandenlang fysiek voorbereidt om opnieuw aan de verwachtingen van datzelfde merk te voldoen.

Ik weet niet wat Victoria's Secret precies van haar lichaam verwachtte. En het is niet vastgesteld dat haar afwijzing iets met haar figuur te maken had. Maar dat een vrouw als Romee Strijd zich zo intensief moet voorbereiden op een casting, om vervolgens tot enkele dagen voor de show in onzekerheid te blijven, zegt voor mij genoeg over de druk die er nog altijd op modellen ligt.

Want als zelfs zij het gevoel heeft alles uit de kast te moeten halen, wat voor boodschap geven we dan aan de miljoenen vrouwen die thuis meekijken?

Dat je na twee zwangerschappen vooral weer zo snel mogelijk je oude lichaam moet terugkrijgen? Dat een vrouw met een indrukwekkende carrière nog steeds beoordeeld moet worden op de vraag of ze wel in het plaatje past?

Ik vind dat een treurige gedachte.

Ik wil de vrouw achter de vleugels zien

Begrijp me niet verkeerd: ik kan echt prima genieten van een spectaculaire modeshow, prachtige ontwerpen en modellen die zelfverzekerd over de catwalk lopen. En ik begrijp ook dat een lingeriemerk zijn collecties wil presenteren met professionele modellen.

Maar als Victoria's Secret werkelijk wil laten zien dat het veranderd is, waarom draait het dan nog zo sterk om dat ene moment waarop een vrouw wel of niet goed genoeg wordt bevonden? Waarom maken we niet veel meer ruimte voor de persoonlijkheden achter die prachtige gezichten?

Ik zou Romee Strijd juist dolgraag op die catwalk zien. Niet alleen omdat ze een voormalig Angel is, maar omdat ze inmiddels zoveel meer levenservaring heeft dan toen ze als jonge twintiger voor het eerst die vleugels droeg.

Ik wil de vrouw zien die twee kinderen opvoedt, een carrière probeert te combineren met het moederschap en ongetwijfeld ook weleens een dag heeft waarop alles tegenzit. De vrouw die ambities heeft, twijfelt, keuzes maakt en niet altijd aan ieders verwachtingen kan voldoen.

En dat geldt net zo goed voor vrouwen die geen moeder zijn. Voor vrouwen van veertig, vijftig of zestig. Voor vrouwen met verschillende kledingmaten en achtergronden. Vrouwen met een verhaal, een mening en een leven dat zich niet uitsluitend afspeelt in een sportschool of op een catwalk.

Dàt lijkt me pas een interessante modeshow. En eigenlijk ook wat Victoria's Secret destijds beloofde.

Want als zelfs een Victoria's Secret Angel zich moet afvragen of ze nog wel goed genoeg is, voor wie zijn die vleugels dan eigenlijk bedoeld?