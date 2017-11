VIDEO: Amber moet een traantje laten: de laatste dag van de retreat is aangebroken

Amber Kamminga (25) droomt ervan om van zingen haar werk maken. Daarom vloog ze naar Nashville voor een intensieve songwriting retreat. Voor VIVA houdt ze een vlog bij. In deze aflevering zie je hoe de laatste dag van de retreat eraan toegaat.

Vorige week nam Amber deel aan een songwriting retreat onder leiding van Judy Stakee, een fantastische songwriter en voormalig mentor van grote namen als Katy Perry en Gavin DeGraw. Tijdens de retreat heeft Amber een strakke planning; elke ochtend volgt ze drie uur workshops over zingen, songwriting en de zangindustrie. ’s Middags gaat ze co-writen met andere songwriters, en Judy als coach. Vervolgens speelt iedereen ’s avonds het nummer dat-ie die dag heeft geschreven. In deze vlog neemt ze ons mee tijdens de laatste dag van de retreat, waarin ze samen met andere deelnemers een happy song schrijft én afscheid moet nemen van de groep. Dat blijkt moeilijker dan ze in eerste instantie gedacht had.

Na de retreat blijft Amber in Nashville om zelfstandig aan de weg te timmeren als zangeres. Zo heeft ze al een optreden gepland staan in het bekende Bluebird Cafe en zal ze met producer Femke Weidema haar volgende single produceren. Daarnaast probeert ze op zoveel mogelijk open mic’s te spelen.

Hierboven zie je haar vierde video.

