Met dit apparaatje weet je of je stinkt of niet

Niets zo vervelend als het idee hebben dat je niet fris ruikt. Of misschien heb je een vriendin of collega die een beetje naar zweet stinkt, maar ben je bang haar te kwetsen als je dat vertelt. Japanners zouden geen Japanners zijn als ze daar niet iets op bedacht hadden.

Een Japans bedrijf heeft een apparaatje ontwikkeld die gênante zweetsituaties moet tegengaan.

De Kunkun Body is een klein apparaatje dat eruitziet als een stemrecorder. In plaats van geluid, vangt dit apparaat zweetgeuren op. Om te weten of je stinkt, houd je de Kunkun Body achter je oor, onder je oksel of onder je voet, zodat ie het zweetpercentage kan opvangen. Een app geeft vervolgens aan wat de geurscore is. Het apparaat is (voorlopig) alleen te bestellen via een Japanse crowdfundingscampagne en kost 232 euro. Maar goed: dan weet je wél wanneer je een deootje kan gebruiken.

Geuren blijken nogal een ding in Japan. Naast dit apparaat hebben de Japanners namelijk zelfs een woord bedacht voor ‘geurintimidatie’: sumehara.

Bron Editie NL | Beeld Kunkun Body, Shutterstock