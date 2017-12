VIDEO: Wat er gebeurt als je je eigen haar knipt

Het gebeurt zelden dat we na een knipbeurt door de kapper ons haar niet te kort geknipt vinden. Onze collega Laurence van Libelle besloot haar lokken daarom zélf te knippen.

Laurence: ‘Onlangs vertelde een vriendin dat ze altijd zelf haar haren knipt. Kan makkelijk, zegt ze, zeker als je lang haar hebt. Ideaal, want je kunt zelf bedenken hoeveel eraf moet én je bespaart op kapperskosten. Benodigdheden: een goede kappersschaar (ik gebruikte deze), een spiegel en een beetje durf. Want het kan natuurlijk grandioos misgaan. Of dát gebeurde, zie je in de video hierboven.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Libelle TV | Beeld iStock