Dit gebeurt er wanneer je 20 keer op elke hap kauwt

‘Niet zo schrokken’, riep mijn moeder vroeger altijd. Tja, mijn broers en ik hadden onze borden inderdaad altijd in no time leeg. En nu nog ben ik tijdens de lunch of etentjes vaak degene die als eerste klaar is. Dat moet toch anders kunnen? Zeker wanneer het zoveel gezondheidsvoordelen heeft.

Hap, slik, weg

Want kauwen is gezond, hierover zijn legio onderzoekers het eens. Je ben je namelijk bewuster van wat je eet, het is gunstig voor je spijsvertering, je wordt minder snel ziek én – ook niet onbelangrijk – je eet minder. Zo blijkt uit Chinees onderzoek dat de groep die veertig keer op haar eten kauwt maar liefst twaalf procent minder at dan de groep die slechts vijftien keer kauwde.

Bewuster

Kortom: de moeite waard om het eens te proberen. Hoe ging dat? Tijdens mijn ontbijt en lunch had ik niet het idee dat ik perse minder at (die boterham moet toch op), maar ik was me wel een stuk bewuster van het feit dát ik aan het eten was. Wanneer je twintig keer kauwt op elke hap, wordt het automatisch moeilijk om allerlei andere dingen tussendoor te doen. Kleine kanttekening: twintig keer kauwen is in sommige gevallen wel érg veel en zorgt ervoor dat je vooral heel veel speeksel in je mond hebt. Niet zo lekker dus.

Benieuwd hoe het Elselien het de rest van de week verging? Lees het hele artikel op Libelle Daily.