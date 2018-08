Geen taboe met Milou #6: Free the nipple

Vorig jaar postte Milou Deelen op Internationale Vrouwendag een video op Facebook, met het statement dat slutshaming niet oké is. Het filmpje ging viral en zorgde voor nogal wat ophef.

Video: Sanne Bakker

In de videoserie Geen taboe met Milou gaat Milou de straat op om uiteenlopende seksgerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken. Vandaag is het go topless day, de dag waarop vrouwen in het kader van gendergelijkheid, openbaar topless gaan. Reden genoeg voor Milou om de mensen op straat het hemd van het lijf te vragen over topless zonnen en vrouwentepels op Instagram.

