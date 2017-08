De tien overgebleven VIVA400 Visionista’s vervolgden het ‘La route du succès’-programma in Parijs! Daar volgden ze onder andere de masterclass over strategie van een van de topvrouwen van Renault.

Tijdens de masterclass werden vijf tips gegeven over hoe je de strategie van je onderneming kunt bepalen en optimaliseren. Bekijk bovenstaande video’s voor de tips én om te zien hoe het de VIVA400 Visionista’s is vergaan in Parijs.

VIVA400 Visionista’s

VIVA400 lanceert dit jaar VIVA400 Visionista’s: de springplank voor aanstormend talent. Hiermee heeft de Lijst der Lijsten een gloednieuw zusje. VIVA400 Visionista’s is dé springplank waarmee je snel stappen kunt zetten in je carrière. Het ‘La route du succès’-programma is een inspirerende en avontuurlijke roadtrip waarin je jezelf beter leert kennen en je je droom concreet gaat maken.

