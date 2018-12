OPROEP: Mogen we een dagje met je mee naar werk?

Even eerlijk: hoe goed weet jij van je familie, vrienden, buren en sportmaatjes wat voor werk ze nou precies doen? De kans is groot dat je eigenlijk geen idee hebt en je minder weet dan je eigenlijk zou willen. Wij vinden dat het tijd wordt om eens wat meer over elkaars werkleven te ontdekken. Daarom starten we een nieuwe videorubriek. En ja, daar hebben we jóú voor nodig.

Over het dagelijks leven van BN’ers, influencers of mensen in het mediawereldje horen we van alles. Maar hoe ziet de gemiddelde dag eruit voor een vrouw die werkt als restaurantmanager, IT-specialist of verkoper bij de plaatselijke oliebollenkraam? Daar zijn wij nu juist weleens benieuwd naar. Daarom is VIVA op zoek naar mensen die een kijkje willen geven in hun werkleven.

Hoe begin jij je werkdag? Heb je een 9-tot-5-baan, werk je ’s avonds of juist’s nachts? Wat is het hoogtepunt van je dag? Met welke vooroordelen krijg jij dagelijks te maken? En wat zijn de vervelendste vragen die mensen aan je stellen? ‘Loop je als verpleegster echt alleen maar op Crocs?’ Als je je aanmeldt, komen wij een dagje met je meelopen zodat je het ons allemaal kunt vertellen.

Of je nu bij de politie, in het ziekenhuis, op kantoor of in een winkel werkt: iedereen mag meedoen – graag zelfs! Lijkt het jou leuk om een dag onze videoredacteur mee te nemen naar je werk, en laat jouw baan dat toe? Stuur een mail naar redactie@viva.nl waarin je iets over jezelf en je werk vertelt. Een foto van jezelf op de werkvloer meesturen vinden we extra leuk!

Beeld: ANP, Instagram