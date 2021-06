Rebecca’s Bouwval: ‘Er gaan allemaal dingen mis met de verbouwing’

Verbouwen de ultieme hel? Klopt. Travel en mommy influencer Rebecca Boektje weet er alles van: moeder van drie jonge kinderen én een nieuw huis gekocht in Amsterdam. Maar ja. Het nieuwe huis is wel een bouwval. Nu nog, dan.

Het hele huis gaat op de schop en er wordt maandenlang geklust en gesloopt. En dat… Zorgt voor de nodige sores.

Gaan we dan

In VIVA’s nieuwste tweewekelijkse vlog – Rebecca’s Bouwval – kun je vanuit je luie stoel meegenieten van het lief en leed dat komt kijken bij een grote verbouwing. Rebecca filmt de echte momenten met haar kinderen en haar man Bo. De momenten waarop ze dolblij een knaller van een keuken uitkiest of het juist helemaal zat is. De momenten waarop verbouwen vooral troep ruimen is, de momenten waarop kinderen zeuren om een ijsje terwijl je bezig bent met muren eruit hakken. De job is not done anytime soon… En juist daarom is het een heerlijke vlog reeks die je niet wilt missen.

View this post on Instagram A post shared by Rebecca Boektje (@rebeccaboektje)

Ellende

Rebecca zelf over haar nieuwe project: ‘Wat jullie allemaal te zien krijgen? De dagelijkse voortgang, the struggles, de echtelijke ruzies, het échte gezeik en gedoe (want dat is stiekem het grootste deel van een verbouwing grrr) Maar ook veel leuks! Want ik ga elke week met VIVA op pad naar de coolste plekken voor interieur inspiratie, op zoek naar dat ene perfecte panter behangetje, bedenk snode plannen voor een roze badkamer en neem jullie mee in de zoektocht en bij het maken van de hondermiljoen beslissingen en keuzes die je hebt. Van A tot Z het hele huis gaan we compleet opnieuw opbouwen, indelen en inrichten. Dus werk aan de winkel!’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?