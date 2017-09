VIDEO: Met dit apparaat verwijder je spinnen zonder dichtbij te hoeven komen

Ben jij als de dood voor spinnen? Dan baal je vast dat het najaar (oftewel spinnenseizoen) weer is aangebroken. Gelukkig bestaat er een apparaat waarmee je de beesten verwijdert zonder dichtbij te hoeven komen.

Maak kennis met My Critter Catcher: een apparaat waarmee je spinnen kunt pakken zonder ze te hoeven aanraken. De lange arm zorgt ervoor dat je niet eens in de buurt van het beest hoeft te komen. Dankzij het borsteltje aan het uiteinde heeft de spin geen kans om te ontsnappen. Tegelijkertijd is het apparaat nog diervriendelijk ook, want de spinnen blijven gewoon in leven, zodat je ze buiten kunt uitzetten. Extra pluspunt: ook andere andere kleine beestjes zoals vliegen en wormen kun je ermee vangen.

In de video hierboven zie je hoe My Critter Catcher werkt.

Hebben? Hier kun je de spinnenvanger bestellen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Shutterstock