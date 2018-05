Dat Barry Atsma meer kan spelen dan de rol van vrouwenverslinder weten we inmiddels al lang. En dat bewijst hij maar weer in de nieuwe advocatenserie van BBC first, ‘The Split’.

VIVA’s Jessica sprak Barry en voelde hem aan de tand over de serie, doorbreken in het buitenland, liefdesverdriet en meer!

In Nederland en België is The Split vanaf 28 mei te zien om 21.00 uur op BBC First.