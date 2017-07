Het zevende seizoen van Game of Thrones is deze week weer begonnen en wat is een serie nou zonder rare, vaak onmogelijke complottheorieën? Emilia Clarke neemt ze onder de loep.

Tja, Emilia Clarke. What’s not to like? Als de blonde Khaleesi steelt ze onze harten (en vooral die van onze lovers), maar in het echt is de actrice nèt zo leuk. Of misschien nog wel een tikkeltje leuker.

Meer van dit soort artikelen? Volg VIVA ook op Facebook!