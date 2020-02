VIDEO: Glijd in m’n DM – Afl 1: Zaad

Zaad, anaal, libido en bedblunders. Geen onderwerp is te gek voor Seksuologen in Spe Anne en Leila. In VIVA’s nieuwe videoserie Glijd in m’n DM geven zij antwoord op al jouw seksgerelateerde vragen.

De allereerste aflevering staat in het teken van zaad. Hoe gezond is sperma? Hoe kun je de smaak veranderen en is het gek als je niet wil slikken? Benieuwd wat onze seksuologen hierover te zeggen hebben? Check dan de video!

Pssst: Heb jij een vraag hebben voor onze seksuologen? Glijd dan in onze DM via @vivanl of @seksuologeninspe

Video: Sanne Bakker