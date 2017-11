VIDEO: Kijk mee naar de aftermovie van VIVA400 2017

Donderdagavond werden voor de tiende keer de VIVA400-awards uitgereikt aan de meest inspirerende en succesvolste vrouwen van Nederland. Presentator Art Rooijakkers presenteerde samen met blogger Sanny Verhoeven de jubileumeditie in Undercurrent in Amsterdam.

Video Sanne Bakker | Presentatie Jessica Sindelka

Synthia Stoffer, Maria Themeli, Danielle van Grondelle, Lotte Rensen en Rianne Swierstra mochten alle vijf een VIVA400-award mee naar huis nemen. Danique Bossers nam de Publieksprijs mee naar huis en Suzanne Eikmans mocht de allereerste VIVA400 Visionista award in ontvangst nemen.

Bekijk hierboven de aftermovie van de VIVA400 2017!

