VIDEO: Kun je als zwangere vrouw wel carrière maken?

Wat als ik zwanger word? Kan ik dan wel carrière maken? Of überhaupt een vast contract krijgen? Het zijn vragen die bij veel jonge vrouwen door het hoofd spoken voordat ze aan kinderen beginnen. VIVA en Rutgers spraken erover met een heleboel knappe koppen.

Dinsdag 17 oktober werd het Wereldbevolkingsrapport 2017 uitgereikt in Den Haag. VIVA organiseerde samen met Rutgers een ontbijtsessie waar jonge carrièrevrouwen in gesprek gingen over hoe gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijdraagt aan welvaart in Nederland en de wereld. ‘Vrouwen beginnen vaak eind twintig/begin dertig met het krijgen van kinderen, maar dit is ook het punt waarop je kunt pieken met je carrière,’ vertelt Lotte Rensen, digital & online expert bij Rutgers. Dit, en nog veel meer andere onderwerpen zoals genderneutraliteit passeerden de revue.

Zien hoe de ontbijtsessie verliep? Check de video hierboven.

Video: Daphne Ponsteen