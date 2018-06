Vrouwen wereldwijd aan een beter seksleven helpen, dat was wat Rianne Swierstra voor ogen had, toen ze het erotische label Rianne S oprichtte. Haar lijn met luxe speeltjes is booming en haar bedrijf een miljoenen business.

In de serie Let’s talk about sex praat Rianne je bij over uiteenlopende seks-gerelateerde onderwerpen. Deze week: Soloseks, oftewel seksuele handelingen met jezelf. Rianne geeft je vijf tips om soloseks zo lekker mogelijk te maken.

Video Sanne Bakker