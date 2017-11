VIDEO: Liefde, seks & Soof 2.0: De man in crisis?

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof, over haar liefdesleven als 29-jarige single. Het tweede seizoen – Liefde, seks & Soof 2.0 – bekijk je elke week op VIVA.nl.

In deze aflevering spreekt Sofie af met acteur Ziggy Knel. Hij werd bekend als Olivier in GTST en gaat in een toneelstuk spelen over de man anno 2017. De man zou namelijk in crisis zijn: ze weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Ziggy geeft uitgebreid zijn mening. Na het interview spreekt Sofie af met vriendin Ivana, met wie ze verder praat over dit onderwerp. Wat willen vrouwen nou eigenlijk, en wat willen mannen?

