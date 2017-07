VIDEO: Liefde, sex & Soof: Slutty Soof

Sofie Rozendaal (30) is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. In de serie ‘Liefde, sex & Soof’ vertelt ze alles over haar liefdesleven. Op VIVA.nl kun je elke week de persoonlijke video’s van Sofie bekijken.

Het contact tussen Sofie en haar oude bekende staat op een lager pitje. Ze vraagt zich af of ze het tegenover hem kan maken om met iemand anders af te spreken. Ook praat ze met vriendin Ivana over liefde in het algemeen. Geloven ze er nog in? Is het eigenlijk erg om single te blijven?

