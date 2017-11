VIDEO: Lize Korpershoek en haar moeder praten over seks (en maken een banaan seksklaar)

Lize Korpershoek praatte vroeger nooit over seks met haar moeder, net zoals haar moeder nooit met haar ouders over de bloemetjes en de bijtjes sprak. Omdat laat beter is dan nooit, heeft Lize het nu alsnog met haar moeder over seks.

In de videoserie Praten met Petra praat Lize met haar moeder Petra over toen en nu, en van alles en nog wat. Vroeger deden ze dat amper, en al helemaal niet over seks. Lize: ‘dat is teringzonde want daardoor heb ik heel lang het gevoel gehad dat seks en seksualiteit iets is om je voor te schamen.’ Na 32 jaar heeft ze het heft in eigen handen genomen en dat resulteerde in bovenstaande video. ‘Met dit filmpje hoop ik dat mensen enthousiast te maken om ook eens – of wat vaker – te gaan praten met hun moeder of vader. Want hallo, je bent ooit uit hun gekomen en dan kun je het best over van alles en nog wat hebben.’

