VIDEO: Oeh la la, check de dansmoves van Usher in Carpool Karaoke

Ze blijven fijn, die Carpool Karaokes van James Corden. Ook de nieuwste video met Usher is weer hilarisch.

In de nieuwe Carpool Karaoke steelt Usher de show. Uiteraard komen grote hits als Yeah!, OMG, Burn en Caught up voorbij. Maar niet alleen Ush zingt de sterren van de hemel; ook James zingt alle nummers weer foutloos mee. Zelfs de rap in Yeah! gaat hem van een leien dakje. Respect!

Maar er wordt niet alleen gedanst. Usher en James stappen zelfs even uit om een dansje te oefenen, én ze helpen een automobilist met pech. Check het allemaal in de video hierboven.

