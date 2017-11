VIDEO: Pink zingt de sterren van de hemel in Carpool Karaoke

Het blijft heerlijk tijdverdrijf, die Carpool Karaoke van James Corden. Deze keer neemt hij zangeres Pink mee voor een ritje.

In de elf minuten durende video blijkt maar weer eens hoe goed Pink kan zingen. Nummers als What About Us, Get The Party Started en Raise Your Glass komen natuurlijk voorbij, maar de twee kletsen ook heel wat af. Zo wordt haar bewondering (en verliefdheid) voor Jon Bon Jovi besproken en vertelt ze over die keer dat ze in het voorprogramma van *NSYNC stond.

Bekijk de video hierboven.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.