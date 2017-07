Dit recept is allesbehalve gezond en dus niet erg geschikt als je nog wat kilo’s probeert kwijt te raken voor die vakantie. Maar: lekker is ie wel! En dat is ook wat waard.

Kinder Bueno is al om je vingers bij af te likken, maar dit recept voor witte Kinder Bueno-fudge is helemaal god-de-lijk. En het is dus heel simpel om te maken.

Het recept check je in bovenstaande video.

Bron Libelle TV | Beeld Sanoma Beeldbank