VIDEO: Hoe weet je zeker of je wel of geen kinderen wil? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#2)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug!

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier de komende weken volgen.

In de tweede aflevering staan familiebanden en schuldgevoelens centraal. In de video gaat Sofie het gesprek aan met haar moeder: hoe erg vindt zij het om geen kleinkinderen te krijgen van haar dochter? Daarnaast blikt de vlogger terug op de hechte band die ze met haar oma had en gaat ze uitvoerig in gesprek met vriendin Martine, die niet van plan is om kinderen te krijgen. Voelt zij zich ook schuldig tegenover haar familie?

Check hieronder de tweede video van Sofie. De eerste gemist? Hier vind je ‘m.

