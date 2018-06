VIDEO: Temptation’s Danique reageert op roddels over haar en Donny Roelvink

Temptation Island VIPS is pas een week geleden gestart en de roddelpersen draaien nu al op volle toeren. Met name over Donny Roelvink en Danique Hogguer wordt volop gespeculeerd. VIVA sprak met de verleidster in kwestie om eens te peilen hoe het ervoor staat.

Al voordat de eerste aflevering van Temptation Island VIPS op Videoland te zien was, deden vermoedens de ronde dat de relatie van Donny en Amijé het niet gehaald zou hebben. Roelvink junior gaf in de radiouitzending van Gerard Ekdom toe dat zijn ‘relatie een beetje aan het wankelen’ was, en is al meerdere keren met de roodharige verleidster gespot. Ook de promovideo van het RTL-programma deed stof opwaaien. Want verraadt dat petje nou dat het Danique en Donny zijn die het zo gezellig hebben in bed?

VIVA vroeg aan Danique zelf hoe het nou zit tussen die twee.

Beeld: Sanne Bakker