VIDEO: ‘Wat doet ze eigenlijk?’ – De werkdag van Seksuologen in Spe

Je kent het wel; je zit gezellig met vriendinnen te borrelen op vrijdagmiddag en het gaat welgeteld één minuut over werk. De een is marketeer, de ander is boerin en weer een ander is coach. ‘Gaat het goed op werk?’ En hup, door naar dat de relatieperikelen en dat tweede glas wijn. Maar toch is het eigenlijk best gek dat we globaal wel weten wat onze vriendinnen doen, maar inhoudelijk? Ho maar. Wat doet ze nou écht de hele dag?

En ook: ligt ze eigenlijk wel eens wakker van haar werk? Voelt ze prestatiedruk? Gaat het werk op de automatische piloot?

Wat doet ze eigenlijk?

In de nieuwe videoreeks Wat doet ze eigenlijk? volgen we iedere week de werkdag van een VIVA-lezeres. En dan hebben we het niet over de ‘super vette banen’ van een slimme-start-up CEO of een wanderlust-verslaafde-influencer.

Juist over de banen die het gros van de werkende Nederlandse vrouw heeft: van boerinnen en mariniers tot aan seksuologen, redactiemedewerkers en beleidsmakers, alles komt voorbij.

Ben je op zoek naar inspiratie, weet je niet wat je wil of ben je simpelweg benieuwd of Seksuologen in Spe Anne en Leila echt alleen maar over seks praten? Kijk dan mee naar de video!

Video: Sanne Bakker