Viva400 Visionista: Met 200 km/h je idee pitchen: deze vrouwelijke ondernemers in spé deden het

Afgelopen weekend vond het Viva400 Visionista masterclass weekend plaats. De Viva400 Visionista is de springplank voor vrouwelijke ondernemers die hier hun idee konden pitchen.

Uit de honderden inzendingen werden dertig ambitieuze vrouwen met een goed idee voor een eigen bedrijf geselecteerd om deel te nemen aan het masterclass weekend in Zandvoort.

Op de eerste dag van het masterclass weekend kwamen alle vrouwen bij elkaar in strandtent AJUMA. De kandidaten werden voorbereid hoe ze de perfecte pitch konden geven door sprekers als Nathalie Mangelaars van Pitch Academy en branding expert Chris Potter van Bureau. Daarnaast volgden de ondernemers in spé ook een workshop lichaamsintelligentie van Susanne Klappe, waarin iedereen met lichaamsoefeningen leerde hoe je zelfverzekerd op het podium staat en je je boodschap overbrengt én een social media training van Kirsten Jassies, Instagram en vlogtrainer.

Van de dertig vrouwen die hun idee pitchten gingen er uiteindelijk tien door naar de tweede dag op het Circuit Zandvoort. De dames die nog in de race waren kregen tips van internationale topspreker Paul Hughes en voormalig kickbokskampioen en inspirator Lucia Rijker. De dag werd tot slot met een knal afgesloten. Aan het einde van de dag zaten de dames namelijk voor hun tweede pitch in niets minder dan een rondscheurende Renault Mégane R.S. Trophy bestuurd door coureur Gaby Uljee. Met 200 km/h moesten de ondernemers in wording hun idee pitchen, je moet het maar durven.