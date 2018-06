Wil ik kinderen? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#3)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug!

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier de komende weken volgen.

In aflevering drie van Wil ik kinderen? onderzoekt Sofie een term die ze vaak hoort: rammelende eierstokken. Waar en hoe voel je dat? Ze praat hierover met haar moeder. Ook interviewt Sofie Annett Holland. Ze is fotografe en had al van jongs af aan moedergevoelens. Toen ze 35 was werd haar zoon Jack geboren, die op jonge leeftijd de diagnose PDD-NOS kreeg. Hoe gaat Annett om met zijn autisme en heeft het invloed op hun relatie?

Check hieronder de vierde video van Sofie. De vorige gemist? Hier vind je ‘m.

