Wil ik kinderen? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#4)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug!

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier de komende weken volgen.

Het thema van de vierde aflevering van de vlogreeks is overbezorgdheid. Sofie gaat uitgebreid in gesprek met haar vader: het typische voorbeeld van een overbezorgde ouder. Hij vertelt over de traumatische kraamtijd en daaropvolgende moeilijke maanden – aangezien Sofie een ontroostbare huilbaby was. Wat voor impact had dat op hun leven? Daarnaast gaat Sofie in gesprek met vriendin Ivana. Zij heeft geen makkelijke jeugd gehad. Is ze bang dat ze daardoor zelf een overbezorgde moeder wordt als ze ooit kinderen krijgt?

Check hieronder de vierde video van Sofie. De vorige gemist? Hier vind je ‘m.

