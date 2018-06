Wil ik kinderen? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#5)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug!

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

Zie ook: Wil ik kinderen? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#4)

In deze aflevering gaat Sofie in gesprek met Ellen. Ze heeft de chronische darmziekte Colitis Ulcerosa en is alleenstaande moeder. Door de jaren heeft ze veel meegemaakt. Ze is regelmatig opgenomen geweest in het ziekenhuis, soms in kritieke toestand. Hoe ging ze daarmee om en hoe hield ze zich staande? Is het wel verstandig om aan kinderen te beginnen als je lichaam niet helemaal gezond is?

Check hieronder de vijfde video van Sofie.