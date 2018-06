Wil ik kinderen? Vlogger Sofie gaat op onderzoek uit (#6)

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single. Na maanden van afwezigheid is de vlogger nu terug.

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

In aflevering 6 van ‘Wil ik kinderen?’ onderzoekt Sofie de vraag of het onnatuurlijk is om bewust niet aan kinderen te beginnen. Vanuit de natuur willen we maar een ding: onze genen doorgeven. De drang om ons voort te planten is heel sterk. Dus wat betekent het als we dat bewust niet doen? Daarover praat ze met Merijn van den Hoogenhoff. Hij is deskundig op gebied van biologie en geeft zijn visie hierop. Ook vertelt hij over zijn persoonlijke vadergevoelens en de bijzondere geboorte van zijn dochter. Daarnaast gaat Sofie naar de tentoonstelling hyperrealisme en geeft ook haar vader zijn mening hierover.

Check hieronder de zesde video van Sofie.

