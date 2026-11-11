Vincent (45) spaarde in vijf jaar een ton bij elkaar: ‘Er is veel meer mogelijk dan je denkt’

Deze week: Vincent Kouters (45), freelancejournalist en schrijver van het boek De Tonnairmethode.

Inkomen (netto): € 4500 gemiddeld

“Ik ben freelancer, dus mijn inkomen fluctueert behoorlijk. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld bijna niets verdiend, terwijl er ook maanden zijn waarin ik 8000 tot 9000 euro binnenhaal. Bijvoorbeeld als ik net een boek heb afgerond of een grote opdracht heb gedaan.”

Spaargeld: € 9000

Beleggingen: € 250.000

Schulden: € 0

Uitgaven:

Hypotheek (inclusief G/W/L): € 1200 (worden gedeeld met zijn vrouw)

€ 1200 (worden gedeeld met zijn vrouw) Verzekeringen: € 200 (€ 150 zorgverzekering en € 50 overige verzekeringen zoals inboedel- en reisverzekering)

€ 200 (€ 150 zorgverzekering en € 50 overige verzekeringen zoals inboedel- en reisverzekering) Abonnementen: € 20 (Netflix, Donald Duck voor de kinderen en ANWB)

€ 20 (Netflix, Donald Duck voor de kinderen en ANWB) Boodschappen: € 400

€ 400 Horeca (uit eten, bestellen): € 60

€ 60 Kleding: € 50

Relatie met geld: “Vijf jaar geleden kwam ik erachter dat ik mijn financiën eigenlijk helemaal niet goed geregeld had. Ik was eind dertig, had geen spaargeld, geen pensioen opgebouwd en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wel had ik een gezin, een koophuis, een auto en een studieschuld van 15.000 euro. Op een gegeven moment lag ik daar wakker van. Ik begon me zorgen te maken en voelde dat het roer om moest.

Rond die tijd, in 2019, kreeg ik een erfenis van 6000 euro van mijn oma. Dat leek me een mooi begin om vermogen op te bouwen. De spaarrente was praktisch nul, dus begon ik me te verdiepen in beleggen. Een jaar later brak corona uit. Ik werkte als freelancejournalist en theaterrecensent en ineens had ik helemaal geen inkomen meer. Alle theaters waren dicht en ik had nauwelijks een financiële buffer.

Ik begon te onderzoeken hoe ik zo snel mogelijk vermogen kon opbouwen en kwam op het idee om tonnair te worden (iemand die een vermogen van minstens 100.000 euro, een ton, bezit, red.). Omdat ik niet per se veel verdiende, moest ik vooral minder gaan uitgeven. Ik werd heel bewust en streng met mijn geld en stelde mezelf als doel om vijftig procent van mijn inkomen opzij te zetten. In 2020 heb ik een heel jaar geen kleding gekocht. Ik zegde abonnementen op en bespaarde op boodschappen. Uiteindelijk is het gelukt om binnen vijf jaar die ton bij elkaar te krijgen.”

Spaarpot: “Ik heb 9000 euro spaargeld en ongeveer 250.000 euro aan beleggingen. Iedere maand maak ik vanaf mijn zakelijke rekening 4500 euro over naar mijn privérekening, als een soort salaris. Vervolgens gaan er automatisch bedragen naar verschillende beleggingsrekeningen en soms naar mijn spaarrekening. Het sparen heb ik een tijdje op pauze gezet, omdat ik vond dat ik genoeg geld achter de hand had. Ik wilde liever beleggen, omdat je daarmee op de lange termijn meer rendement kunt behalen. Maar inmiddels merk ik dat ik toch wat meer spaargeld wil hebben. Dat is fijn voor onverwachte uitgaven, zoals een dure reparatie aan je huis of auto.”

Beleggingen: “Het grootste deel van mijn beleggingen, zo’n 85 procent, zit in indexfondsen en ETF’s. Daarmee beleg je in veel verschillende bedrijven tegelijk en spreid je je risico. Daarnaast heb ik ongeveer 30.000 euro in een portefeuille met losse aandelen, waaronder ASML, en een klein beetje bitcoin en goud. Ook heb ik sinds een paar jaar een pensioenrekening met zo’n 25.000 euro, waar ik voorlopig niet bij kan.

Beleggen vind ik trouwens niet altijd makkelijk. De afgelopen week is de beurs flink gezakt. Als ik dan op mijn rekening kijk – want dat doe ik dus regelmatig – zie ik soms duizenden euro’s verdwijnen. Dan denk ik wel: jongens, jongens toch, daar gaat weer 8000 euro. De ideale belegger blijft daar volledig emotieloos onder, maar dat lukt mij niet altijd. Het doet pijn, al weet ik dat ik vooral rustig moet blijven en niet uit paniek alles moet verkopen.

Om mezelf scherp te houden, schrijf ik iedere week een nieuwsbrief waarin ik vertel wat ik met mijn geld doe. Daar ben ik vijf jaar geleden mee begonnen, als stok achter de deur. Doordat ik iedere week verslag doe, blijf ik bewust met mijn financiën bezig. Zonder die nieuwsbrief zou ik er waarschijnlijk minder vaak naar kijken.”

Geld vliegt eruit aan: “Mijn grootste vaste uitgave is mijn huis, aan de hypotheek. Verder geef ik eigenlijk niet zoveel uit aan mezelf. Ik probeer kritisch te kijken naar wat ik echt nodig heb. Een sportschoolabonnement zou ik bijvoorbeeld nooit nemen. Ik koop liever een paar hardloopschoenen en ga gratis naar buiten. Dat betekent overigens niet dat ik nauwelijks geld uitgeef aan leuke dingen. Ik vind uitgebreid uit eten gaan bijvoorbeeld heerlijk. Eens in de twee à drie maanden ga ik naar een wat chiquer restaurant, echt fine dining. Dat is mijn guilty pleasure en daar wil ik ook niet op bezuinigen. Volgens mij is dat ook de kunst: besparen op dingen waar je niet écht gelukkig van wordt, zodat je geld overhoudt voor dingen waar je wel plezier aan beleeft. We leven in een consumptiemaatschappij waarin we voortdurend worden verleid om spullen te kopen en geld uit te geven aan activiteiten. Ook in de supermarkt valt veel te besparen als je kritisch kijkt naar wat je allemaal in je mandje gooit. En neem verzekeringen: Nederlanders zijn ontzettend graag verzekerd, we houden niet van risico. Soms zijn ze zelfs dubbel verzekerd, bijvoorbeeld als je al een reisverzekering hebt en bij het boeken van een vliegticket nog een extra verzekering afsluit.”

Grootste miskoop: “Een racefiets van 400 euro die ik ooit in de aanbieding kocht bij Decathlon. In een vlaag van verstandsverbijstering dacht ik dat ik een geweldige wielrenner zou worden. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar kwam er al snel achter dat je zo’n fiets ook moet onderhouden. Daar had ik helemaal geen zin in. Bovendien viel ik voortdurend om, het was niets voor mij.”

Geldles: “Dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. Heel lang dacht ik dat rondkomen van je inkomen het hoogst haalbare was. Maar als je je echt gaat verdiepen in je financiën, je uitgavenpatroon uitpluist en onderzoekt wat je met beleggen kunt doen, ontdek je dat je veel meer invloed hebt op je financiële situatie dan je misschien denkt. Zelfs met een normaal inkomen kun je tonnair worden. Het idee van voortdurend maar geld uitgeven en er verder niet over nadenken klinkt misschien leuk, maar uiteindelijk brengt het je weinig.

Ik heb mijn studieschuld van 15.000 euro pas afgelost toen ik mijn eerste ton bij elkaar had. Destijds zat er nauwelijks rente op die schuld en vond ik het veel motiverender om eerst vermogen op te bouwen. Aflossen voelde als geld dat verdween, terwijl ik mijn beleggingen kon zien groeien. Dat werkte voor mij motiverend.

Je hoeft echt niet op alles te bezuinigen of nooit meer iets leuks te doen. Maar bewust omgaan met je geld kan op de lange termijn een enorm verschil maken.”