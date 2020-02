Wat te doen bij mixed signals? 10x jullie tips

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: gemixte signalen

S. wordt al een maand door een jonge vrouw geappt die interesse in hem toont. Na en tijdje besluit hij haar op date te vragen, maar haakte ze af omdat ze net uit een relatie komt van vier jaar. Een paar dagen later begon ze weer appjes te sturen in dezelfde geïnteresseerde toon die ze eerst had. S. weet nu niet meer wat hij moet doen en vraagt de VIVA forummers om hulp. Hier is 10x jullie advies.

Sterrenwacht007: ‘Zij heeft haar breuk nog niet verwerkt, laat staan dat ze klaar is voor een volgende relatie. Aan jou de keus of je wil wachten. Push haar niet, dat werkt averechts.’

Parbluemondieu: ' Zoek een meisje wat geen dubbele signalen uitzendt. Ze wil dat jij haar wil, maar als jij haar wil, haakt zij af.'

Retrostar: 'Ik vind het best assertief van haar dus vermoedelijk weet ze wat ze wil dus weinig kans voor jou.'

Zimi: 'Als je geen interesse hebt in vriendschap dan zou je kunnen zeggen dat je intenties anders zijn en je geen behoefte hebt aan vriendschappelijk contact.'

Panda1987: 'Lekker blijven appen en wie weet, misschien is ze nu niet op zoek, maar als zij jou appt heeft ze toch een vorm van interesse in je. In ieder geval niks overhaasten vanuit jouw kant, wie weet ziet ze snel in dat ze je misschien toch wel leuk vindt.'

Raindance: ‘Niks. Ze is duidelijk geweest toch?’

Raindance: 'Niks. Ze is duidelijk geweest toch?'

Forumfossiel: 'Meestal betekent " Ik ben nog niet toe aan een relatie": " Ik vind jou niet leuk genoeg/ ben niet verliefd, maar ik vind je wel aardig dus ik wil je niet kwetsen of valse hoop geven". Als ze wel toe is aan en relatie, is de kans heel klein dat dat met jou zal zijn. Ik zou dus accepteren dat je gefriendzoned bent, en het contact op een laag potje zetten zodat je open kunt staan voor iemand die wel met jou een relatie wil.'

Daley71: 'Ik zou het gewoon luchtig houden zonder er druk op te leggen. Vraag regelmatig hoe het met haar is, wat ze doet of gaat doen, vertel waar je zelf mee bezig bent, dat soort dingen. Koetjes en kalfjes werk. Af en toe een keer iets leuks doen met z'n tweeën. Als ze echt wil dan komt ze vanzelf wel.'

Susan: 'Ik zou gewoon blijven appen en dan zie je het wel. Misschien dat ze over een tijdje wel klaar is om te daten.'

Mark40: 'Rustig aan doen. En zelf ook de markt verkennen *dan merkt zij snel genoeg of ze dat liever niet heeft of dat het haar niets doet. Misschien kom je wel iemand anders tegen, dat kan ook nog.'

