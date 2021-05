Badbevalling: is het wat? 10x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Badbevalling. Is het wat?

Kim* is zwanger van haar derde kindje. Nu las ze veel over mensen die in bad zijn bevallen en vroeg ze zich af of mensen hier ervaring mee hebben. Kim vraagt aan het VIVA-forum wat de forummers van een badbevalling vinden, dit is 10x jullie mening.

Ik vond in bad heerlijk. Het water zorgde voor ontspanning maar ik vond het ook heel fijn echt ‘mijn eigen plek’ te hebben. Had veel meer het gevoel dat ik besliste wat er gebeurde.’

Hier ook een zeer positieve ervaring! Vond het heerlijk dat ik het gewicht van die buik even niet hoefde te dragen en het was een hele ontspannen bevalling.’

‘Ik ook bij de derde! In een geboortecentrum bij het ziekenhuis. Vond het ook top en was ook de enige keer dat ik niet uitgescheurd ben.’

Ik ben bij de 3e in bad bevallen en ik zou het zo weer doen. De weeën deden minder zeer in het water en ik kon gemakkelijk andere houdingen aannemen.’

Ik had een badbevalling bij de tweede. Het was in het bevalcentrum van een ziekenhuis, begeleid door een verloskundige. Die zei ‘probeer het bad eens’. Ik kon me niet voorstellen dat het verlichting gaf. Maar dat was dus wel zo! De weeën waren nog steeds pijnlijk, maar tussen de weeën door totale ontspanning. Het was top.

Oscha_ : ‘Hier ook in het bad van de kraamkliniek! Het was wel heet door de weeënstorm, maar kon het inderdaad beter opvangen. Ik kon zelf het tempo van de uitdrijving en houding bepalen, de verloskundige liet me lekker mijn gang gaan en het was super bijzonder de baby met open ogen onder water te zien.’

Dropdrop : ‘Ik heb bij de tweede zo’n 7 uur in bad gezeten. Super relaxed, ik kon heel goed ontspannen. Toen kreeg ik na het breken van mijn vliezen een weeënstorm en toen leek de warmte het juist heftiger te maken, dus wist niet hoe snel ik eruit moest komen. Maar dat is het voordeel van een bad: je kunt er altijd weer uit.’

Die ene : ‘Ik vond het ook heel fijn. Zodra ik het bad in stapte vond ik de pijn veel beter te dragen en in het water kon ik gemakkelijk van houding wisselen. De uiteindelijke geboorte is wel op het droge gebeurd, maar het bad heeft mij ontzettend geholpen met ontspannen.’

Ranjaa : ‘Hier een ziekenhuisbevalling gehad in een kamer met bevalbad. Ik wilde daar heel graag weeën in opvangen en daarna zou ik wel zien. Ben met zo’n 5-6 cm ontsluiting in bad gegaan en kwam er 2,5 uur later met volledige ontsluiting uit. Voor m’n gevoel was het nog geen half uurtje in dat bad. Heerlijk! Warm water ontspant en het zorgde ervoor dat ik me heerlijk kon afsluiten. Ik zat alleen maar met m’n ogen dicht in een bubbel en de weeën opvangen ging daardoor erg goed.’